Brendan Banfield sentenciado a cadena perpetua por asesinar a su esposa y a un hombre inocente en un plan elaborado

Brendan Banfield fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de su esposa Christine y Joseph Ryan, un hombre a quien incriminó. La jueza calificó el acto como de maldad y destacó la manipulación y el engaño en el plan criminal que incluyó poner en peligro a su hija de cuatro años.

Brendan Banfield fue condenado el 5 de junio por el asesinato de su esposa y de un desconocido al que incriminó para que cargara con la culpa de la muerte de ella.

La jueza Penney Azcarate le dijo a Banfield en el tribunal que su actuación era un acto de maldad y afirmó que el plan para matar a su esposa implicó manipulación y engaño. Banfield, de 42 años, fue declarado culpable en febrero de 2026 de dos cargos de asesinato con agravantes por matar a su esposa, Christine Banfield, de 37 años, y a Joseph Ryan, de 39 años, en la casa familiar el 24 de febrero de 2023.

También fue declarado culpable de un cargo relacionado con armas de fuego y un cargo de poner en peligro a un menor, ya que la hija de la pareja, de 4 años, se encontraba en la vivienda durante los crímenes. La compañera de Banfield, Juliana Peres Magalhaes, una brasileña de 25 años con quien, según los fiscales, Banfield mantenía una relación, recibió una sentencia de 21 años de prisión, tras los cuales será deportada, según informaron los fiscales del condado de Fairfax.

Banfield y Magalhaes tramaron un plan para atraer a Ryan a la casa de los Banfield y hacer que pareciera que había asesinado a Christine Banfield, quien era enfermera en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Brendan Banfield, quien mantuvo su inocencia hasta el día de su sentencia, declaró que al llegar a casa encontró a Ryan atacando a Christine Banfield y que actuó en defensa propia.

Sin embargo, los fiscales presentaron pruebas que mostraban que ambos, Banfield y Magalhaes, haciéndose pasar por Christine Banfield, enviaron mensajes con Ryan y lo invitaron a lo que él creía que era un encuentro sexual consensuado para representar una fantasía de violación que supuestamente ella deseaba. Banfield y Magalhaes esperaron cerca de la casa a que llegara Ryan. Luego dejaron al niño de 4 años en el sótano y subieron al dormitorio.

Según los fiscales, Banfield le disparó a Ryan en la cabeza con su arma y Magalhaes disparó en el pecho de Christine Banfield. Además, Banfield apuñaló a Christine Banfield siete veces en la garganta con un cuchillo.

El juez Penney Azcarate sentenció a Banfield a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los cargos de asesinato con agravantes, a tres años por el cargo de posesión de arma de fuego y a cinco años por poner en peligro a un menor. Es un tipo malvado.

Fue un crimen atroz, y él pensó que era lo suficientemente listo como para salirse con la suya, pero no lo era, dijo el fiscal del condado de Fairfax, Steve Descano, a los periodistas después de la sentencia. Los fiscales detallaron que, después de los disparos, Banfield cambió la ubicación del cuerpo de Ryan y le transfirió parte de la sangre de Christine Banfield a las manos para que pareciera que Ryan había matado a Christine Banfield.

Luego, ambos llamaron al 911 con la historia que habían planeado, haciendo parecer que Banfield había llegado inesperadamente y se había enfrentado a Ryan. En una declaración durante su audiencia de sentencia, Banfield negó ser responsable de la muerte de su esposa. Negó que él y Magalhaes engañaran a Ryan, atrayéndolo a la casa. Banfield negó haber apuñalado a su esposa.

Ella era una madre cariñosa, una esposa atenta, una enfermera amorosa. Pero no soy responsable de su muerte. Nunca tuve un cuchillo en la mano y jamás la apuñalé, declaró Banfield ante el tribunal. La cadena perpetua es un castigo reservado para un número muy reducido de personas, aquellas a quienes la comunidad ha determinado que jamás deberían volver a ser libres.

Es una sentencia severa, pero en este caso, está justificada, dijo Azcarate. El desprecio por la vida de su esposa, a quien supuestamente amaba, es casi inconcebible. Atraer a un hombre completamente inocente a tu trampa mortal, continuar con los asesinatos sin remordimiento alguno y ni una sola vez pensar en el impacto en la hija de Christine, la trágica y silenciosa víctima de tu comportamiento.

No solo le arrebataste a su madre, sino que la colocaste en medio del horror que creaste, concluyó el juez





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