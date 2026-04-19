Brian Rodríguez: Doblete Clave Disipa Dudas y Refuerza su Continuidad en América

El delantero uruguayo Brian Rodríguez, alias el ‘Rayito’, anotó un doblete decisivo en el reciente partido, reafirmando su importancia para el América y acallando las especulaciones sobre su posible salida. A pesar de un valor de mercado considerable y el interés de equipos como LAFC, su actual contrato y salario en Coapa lo sitúan entre los mejor pagados del club, con una extensión hasta 2025 y un valor de mercado que asciende a millones de euros.

El delantero uruguayo Brian Rodríguez , conocido cariñosamente como el ‘Rayito’, se erigió como la figura indiscutible del encuentro, anotando un doblete que no solo selló la victoria de su equipo sino que también disipó las recientes dudas sobre su permanencia en el club azulcrema. En una semana marcada por especulaciones acerca de su futuro, el atacante demostró sobre el terreno de juego por qué es una pieza clave para el América .

El rendimiento de Rodríguez cobra aún más relevancia al considerar la información sobre su situación contractual y salarial. Si bien es cierto que se menciona un interés del LAFC, equipo que actualmente disputa las Semifinales de la Concacaf Champions Cup, y que su valor de mercado se estima en aproximadamente 19 millones de pesos mexicanos, esta cifra palidece en comparación con lo que percibe en Coapa.

Los reportes financieros indican que Brian Rodríguez experimentó un considerable aumento salarial tras la renovación de su contrato el año pasado. Actualmente, su sueldo asciende a la impresionante suma de 34 millones de pesos mexicanos anuales, lo que lo posiciona firmemente entre los futbolistas mejor remunerados del plantel americanista.

Esta estabilidad económica y la confianza depositada en él por parte de la directiva parecen haber fortalecido su compromiso con el club, a pesar de los rumores que circulan en el ámbito deportivo. La comparación entre su valor de mercado y su cláusula de rescisión, así como el contraste con los altos sueldos de la MLS, subrayan la importancia estratégica del uruguayo para el América.

Recordemos que Rodríguez venía de una campaña destacada en 2022 con el LAFC, donde fue parte fundamental del equipo que lideró la liga estadounidense y se coronó campeón. Su transición al fútbol mexicano ha estado marcada por un crecimiento constante, y su actual contrato en Coapa es un testimonio de ello.

A pesar de las constantes informaciones sobre posibles salidas, el ‘Rayito’ ha sellado un vínculo extenso con la institución azulcrema. Su contrato se extiende hasta 2025, asegurando su presencia en el equipo por un período significativo.

Con 25 años, su valor de mercado actual ronda los 6.5 millones de euros, una cifra considerable que obligaría a cualquier club interesado en sus servicios a negociar directamente con el América, demostrando que el club capitalino tiene en sus filas a un jugador de gran potencial y valor en el mercado internacional





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