Brigada de Rescate Socorro Alpino México celebra 80 años de servicio voluntario

La Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México cumple 80 años auxiliando a excursionistas en zonas agrestes. Conoce la historia y el compromiso de sus 300 voluntarios.

La Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México cumple este año 80 años de labor ininterrumpida. Esta organización auxiliará a excursionistas y montañistas en emergencias críticas dentro del territorio nacional. Los miembros operan bajo el nombre colectivo de los de Azul. Su historia oficial se remonta al 10 de diciembre de 1946.

Historia y estructura de la organización de rescate

Mariana Torres, socorrista voluntaria de la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México, detalló los orígenes del grupo. La entidad surgió inicialmente como el Socorro Alpino de México en diciembre de 1946. Posteriormente, el 2 de marzo de 1966, se formalizó como una asociación civil sin fines lucro. Su misión específica es el rescate en zonas agrestes del país. Esta fecha marca su consolidación institucional actual.

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El grupo mantiene sus vínculos durante la Confraternidad Montañista Internacional. Este encuentro anual reúne a las distintas patrullas en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. El objetivo principal es fortalecer la amistad y el compañerismo entre los equipos. México posee un territorio predominantemente montañoso con grandes elevaciones. Estas incluyen el Citlaltépetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Colima y La Malinche.

Estas grandes montañas reciben a miles de visitantes cada año. La atención y los rescates los realizan los integrantes de la brigada. El color emblemático de los miembros es el azul. Todos los integrantes son voluntarios en esta labor. Mariana Torres señaló que el único requisito es tener ganas de ayudar. El trabajo se realiza de manera estrictamente altruista y desinteresada.

Desafíos operativos y formación especializada del personal

La agrupación cuenta con nueve patrullas identificadas. Aproximadamente 300 voluntarios forman parte de esta red de rescate. No todas las unidades operativas están activas en todo momento. Su labor enfrenta desafíos significativos por las condiciones ambientales. La altitud, la temperatura y la menor concentración de oxígeno complican las operaciones.

El doctor José Castillo de la Torre explicó la gravedad de estas emergencias. Un traslado que normalmente tomaría minutos puede prolongarse hasta 12 horas en la montaña. El equipo debe tener formación y capacidad de adaptación al ambiente. Trabajan con los recursos disponibles para garantizar la seguridad. La preparación técnica es fundamental para enfrentar estos escenarios.

Experiencias críticas y casos de rescate en altura

Miguel Ángel Villafuerte recordó un caso traumático de rescate en altura. Un niño de 13 años sufrió mal de montaña grave. El menor presentó edema pulmonar y edema cerebral simultáneamente. Sucedieron estos eventos cuando se encontraba a 5 mil metros de altura.

Tras recibir atención inmediata, el paciente fue evacuado con éxito. Fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México. El menor sobrevivió gracias a la intervención rápida del equipo. Estos casos demuestran la complejidad médica de los rescatistas. La respuesta en alta montaña requiere conocimientos específicos.

Fernando Andrade compartió una experiencia difícil para el equipo. Un joven cayó 250 metros durante una fuerte tormenta. El incidente ocurrió en la Arista de la Luz. Los voluntarios fueron llamados para recuperar el cuerpo del fallecido.

La operación se realizó durante una noche de tormenta. Fernando Andrade afirmó que fue una noche muy difícil. Pasaron momentos difíciles con todos sus compañeros de brigada. La única tarea fue recuperar un cuerpo en condiciones extremas. Estas vivencias marcan a los miembros de la unidad.

Compromiso voluntario ante las montañas mexicanas

Los de Azul mantienen su compromiso constante con los visitantes. Auxilian a quienes enfrentan dificultades en las montañas de México. La tarea se realiza de manera voluntaria y desinteresada. Exige preparación técnica y física rigurosa. El compañerismo es un pilar fundamental de la brigada.

La disposición para ayudar define a cada miembro del grupo. Operan en un territorio de gran extensión y variedad. Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. La organización ha servido durante ocho décadas. Su legado continúa protegiendo a los amantes de la naturaleza. El servicio sigue siendo gratuito para los afectados.