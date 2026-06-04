Brote de campilobacteriosis en Idaho vinculado al consumo de leche cruda

Autoridades de salud de Idaho investigan un brote de campilobacteriosis con 60 casos sospechosos, asociado al consumo de productos lácteos no pasteurizados. La enfermedad causa diarrea líquida con sangre, dolor abdominal y fiebre.

Un brote de campilobacteriosis ha sido identificado en el estado de Idaho , Estados Unidos, con al menos 60 casos sospechosos y 45 confirmados por laboratorio.

Las autoridades sanitarias locales investigan el origen de la infección, que se ha vinculado al consumo de leche cruda y otros productos lácteos no pasteurizados. El brote habría comenzado el 19 de mayo y desde entonces los casos han ido en aumento, aunque no todos los posibles afectados se han sometido a pruebas de confirmación. La campilobacteriosis es una de las enfermedades transmitidas por alimentos más comunes, causada por la bacteria Campylobacter.

Esta bacteria se caracteriza por su forma retorcida en S y se encuentra frecuentemente en productos lácteos no pasteurizados, así como en carne de pollo mal cocida. Los síntomas incluyen diarrea líquida, a menudo con sangre, acompañada de dolor abdominal intenso, calambres estomacales y fiebre. En la mayoría de los casos, la enfermedad es autolimitada y se resuelve en unos días, pero puede ser grave en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

La pasteurización es un proceso térmico que consiste en calentar los líquidos a temperaturas elevadas, por debajo de los 100 grados Celsius, y luego enfriarlos rápidamente. Este método, inventado por Louis Pasteur, reduce significativamente la cantidad de bacterias y hongos presentes en los alimentos sin alterar sus propiedades nutricionales ni su sabor.

A pesar de los claros beneficios sanitarios, en Estados Unidos ha crecido la venta de leche cruda en los últimos años, impulsada por movimientos que promueven su consumo como más natural o saludable. Sin embargo, todas las autoridades sanitarias del mundo desaconsejan firmemente el consumo de productos lácteos no pasteurizados debido al alto riesgo de infecciones bacterianas como la campilobacteriosis.

El Departamento de Salud y Bienestar de Idaho ha emitido una advertencia pública instando a la población a evitar la leche cruda y a buscar atención médica si presentan síntomas. Además, se recomienda a los consumidores verificar que los productos lácteos que adquieren estén pasteurizados, especialmente aquellos provenientes de granjas locales o mercados de agricultores. La investigación continúa para determinar las fuentes exactas del brote y prevenir nuevos casos.

Mientras tanto, las autoridades recuerdan que la pasteurización es una medida eficaz para garantizar la seguridad alimentaria y evitar enfermedades prevenibles. La bacteria Campylobacter tiene un período de incubación de dos a cinco días después de la exposición. En casos leves, la infección se resuelve sin tratamiento, pero en casos severos puede requerir antibióticos como la azitromicina.

Es importante destacar que la deshidratación es una complicación común, especialmente en niños pequeños y ancianos, por lo que se debe mantener una adecuada hidratación. Las autoridades sanitarias también recomiendan lavarse las manos frecuentemente y cocinar bien los alimentos, especialmente el pollo, para evitar la contaminación cruzada. Aunque el brote actual se concentra en Idaho, es posible que surjan casos en otros estados debido a la distribución de productos lácteos crudos.

Por ello, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están monitoreando la situación y colaboran con las autoridades locales para contener el brote





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