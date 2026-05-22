Brote de ébola en el Congo: OMS sube el riesgo a 'muy alto'

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha subido el nivel de riesgo en el Congo debido a la velocidad con la que se está extendiendo la enfermedad de ébola.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha subido el nivel de riesgo en el Congo de 'alto' a 'muy alto' debido a la velocidad con la que se está extendiendo la enfermedad de ébola .

La cepa actual, una variante del virus, está causando el brote más fuerte del que se tenga registro. Se han reportado 82 casos confirmados y siete fallecimientos, y la respuesta médica enfrenta un panorama complejo debido a la falta de herramientas y la necesidad de aplicar medidas sanitarias necesarias y mejorar la detección de casos sospechosos para estabilizar los contagios. La situación en Uganda se mantiene estable y bajo control, con solo dos casos confirmados y una persona fallecida.

Los equipos de salud están concentrando sus esfuerzos en aplicar medidas sanitarias necesarias y mejorar la detección de casos que podrían ser sospechosos para estabilizar los contagios. La situación en el Congo es preocupante debido a la falta de herramientas y la necesidad de aplicar medidas sanitarias necesarias y mejorar la detección de casos sospechosos para estabilizar los contagios





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