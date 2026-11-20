El crucero Caribbean Princess registró un brote de enfermedad. Princess Cruises intensifica limpieza y aisla a síntomas. Detalles oficiales de CDC sobre 134 pasajeros afectados.

El Crucero Caribbean Princess de Princess Cruises está actualmente en el centro de atención tras la confirmación de un brote de enfermedad a bordo, lo que ha obligado a la compañía naviera a implementar protocolos estrictos de contención. La embarcación, que navegaba por las aguas del Caribe, ha reportado un total de 134 casos entre pasajeros y 14 entre la tripulación, según los datos oficiales proporcionados por el gobierno federal de los Estados Unidos.

Cifras Oficiales de Infección Reportadas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, conocidos por sus siglas en inglés como CDC , han publicado una lista actualizada que detalla el alcance del brote. En este registro, se especifica que 134 de los 2,936 pasajeros a bordo declararon haberse enfermado durante el viaje, representando una tasa de incidencia del 4.6%. Además, la información revela que 14 de los 1,132 miembros de la tripulación reportaron síntomas de enfermedad, lo que equivale al 1.2% del personal.

Also read Asesinan a balazos a hombre en la salida a Villagrán

Itinerario y Contexto del Viaje

El crucero partió del puerto de Fort Lauderdale, ubicado en Port Everglades , el 11 de noviembre, comenzando su travesía de 12 noches por la región del Caribe. La ruta planificada incluía escalas en destinos internacionales como Aruba, Colombia y Panamá, antes de regresar a su punto de origen. La embarcación estaba programada para llegar de vuelta a Fort Lauderdale el lunes 23 de noviembre, fecha en la que debía completarse su itinerario regular de turismo marítimo.

Protocolos de Limpieza y Desinfección

Ante la confirmación de los casos, Princess Cruises anunció inmediatamente que la tripulación a bordo había intensificado los procedimientos de limpieza y desinfección, ajustándose a su estricto plan de prevención y respuesta ante brotes. El objetivo principal de estas acciones es garantizar la higiene de todas las áreas comunes y privadas del barco para frenar la propagación de posibles agentes patógenos entre la gran cantidad de personas a bordo.

Aislamiento de Personas con Síntomas

Una medida crítica implementada por la compañía naviera fue el aislamiento inmediato de los pasajeros y miembros de la tripulación que presentaban síntomas de enfermedad. Esta acción busca evitar la transmisión directa del virus o bacteria responsable del brote a individuos sanos. Al separar a los enfermos, la administración del barco puede monitorear su estado y brindar atención mientras se determina la fuente exacta de la infección.

Vigilancia Externa del VSP

La compañía no ha actuado de forma aislada, sino que ha consultado al Programa de Saneamiento de Embarcaciones ( VSP ) sobre los procedimientos de limpieza y saneamiento, así como sobre la notificación de casos de enfermedad. El VSP está monitoreando la situación de forma remota, lo que incluye la revisión de los procedimientos de respuesta ante brotes y de saneamiento del barco para asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias federales.