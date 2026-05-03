Brote de Hantavirus en Crucero Deja Dos Muertos y Uno en Estado Crítico

Un brote de enfermedad respiratoria aguda grave a bordo del crucero MV Hondius, que viajaba de Ushuaia a Cabo Verde, ha causado la muerte de dos pasajeros y ha dejado a un tercero en cuidados intensivos en Johannesburgo. Se ha confirmado un caso de hantavirus.

Un brote de enfermedad respiratoria aguda grave a bordo del crucero MV Hondius, que viajaba de Ushuaia, Argentina, a Cabo Verde, ha resultado en la trágica muerte de dos pasajeros y ha dejado a un tercero en estado crítico en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica.

El primer caso confirmado fue el de un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas y falleció a bordo, siendo su cuerpo depositado en la isla de Santa Elena. Las autoridades sudafricanas han identificado el hantavirus como el agente causante de la infección en el paciente hospitalizado en Johannesburgo, un virus conocido por su potencial para causar fiebre hemorrágica. Se han confirmado otros cinco casos sospechosos, elevando la preocupación y la necesidad de una respuesta rápida y coordinada.

La situación se ha complicado por la dificultad de aislar y tratar a los afectados en alta mar. Actualmente, se están llevando a cabo conversaciones para trasladar a dos pasajeros adicionales con síntomas a un hospital en Cabo Verde, donde podrán recibir atención médica adecuada y ser puestos en aislamiento. Una vez completado este proceso, se espera que el MV Hondius pueda reanudar su viaje hacia las Islas Canarias.

La rápida respuesta de las autoridades y la coordinación entre las partes involucradas han sido elogiadas, pero la incertidumbre persiste sobre el alcance total del brote y el riesgo de una mayor propagación. Según fuentes cercanas al caso, entre los fallecidos se encuentran una pareja de ciudadanos neerlandeses, mientras que la tercera víctima permanece a bordo del crucero. La esposa de uno de los fallecidos, también de 69 años, fue evacuada a Johannesburgo, donde lamentablemente también perdió la vida.

Las nacionalidades de las víctimas aún no han sido confirmadas en su totalidad. El MV Hondius, con capacidad para aproximadamente 170 pasajeros, se encontraba frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el domingo, según confirmaron fotógrafos y camarógrafos de la AFP. El hantavirus se transmite a los humanos a través del contacto con la orina, las heces y la saliva de animales infectados, principalmente roedores.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos proporciona información detallada sobre la enfermedad y las medidas preventivas. La situación ha generado preocupación a nivel internacional, destacando la importancia de la vigilancia epidemiológica y la preparación para responder a brotes de enfermedades infecciosas en entornos cerrados como los cruceros.

Además de este brote, se han reportado otros incidentes de salud pública, como la declaración de estado de emergencia en Puerto Rico debido a una epidemia de influenza, con miles de hospitalizaciones y un número significativo de muertes. También se ha incrementado la preocupación por el virus Nipah en la India, con la confirmación de cinco casos, y la propagación de la panleucopenia felina.

Estos eventos subrayan la necesidad de una atención continua a la salud pública y la implementación de medidas preventivas para proteger a la población





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