Brote de hantavirus en crucero: México registra siete casos confirmados y mantiene alerta por posible contagio en suelo mexicano

El CONAVE emitió un aviso epidemiológico tras confirmarse un brote de hantavirus de los Andes (ANDV) a bordo de un crucero internacional que navegaba en el océano Atlántico Sur. Hasta el 11 de mayo de 2026, las autoridades sanitarias reportaron siete confirmados por laboratorio y dos sospechosos.

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) de México confirmó un brote de hantavirus de los Andes (ANDV) en un crucero internacional que navegaba en el océano Atlántico Sur.

Hasta el 11 de mayo de 2026, las autoridades sanitarias reportaron siete confirmados por laboratorio y dos sospechosos. El objetivo del aviso epidemiológico es alertar a las unidades médicas sobre un posible contagio, así como mantenerse en vigilancia por el tránsito aéreo global y la movilidad internacional. Todavía no se han reportado casos en territorio mexicano, pero se mantiene una estrecha vigilancia epidemiológica debido al riesgo potencial





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