Brote de hantavirus en crucero MV Hondius: pasajeros aislados y trasladados en París, Francia

Un grupo de cinco pasajeros franceses ha sido aislado en una ambulancia para ser trasladado al hospital Bichat en París, donde se han estado llevando a cabo pruebas diagnósticas. Además, ocho ciudadanos franceses no vinculados al crucero, contactos de un caso confirmado en un vuelo desde Gran Canaria, han sido aislados y monitoreados en sus respectivos departamentos. Al llegar a Canarias, más de 100 pasajeros han sido evacuados por una medida preventiva en curso para rastrear el brote.

El hantavirus, una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores, ha causado preocupación en un crucero MV Hondius en un puerto de Praia, Cabo Verde. Varios pasajeros han sido aislados y trasladados al hospital Bichat en París, Francia , durante un dispositivo de seguridad sanitaria reforçado.

Los pasajeros franceses que estuvieron en contacto con un caso confirmado en un vuelo a Gran Canaria han sido aislados y monitoreados. Por el momento, ninguna transmisión ha sido confirmada en territorio francés, pero las autoridades han implementado operaciones de rastreo





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Crucero MV Hondius Paris Francia Rastreo De Contactos Corona En Canarias Evacuación Preventiva

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brote de Hantavirus en la embarcación Hondius: Preparativos y medidas para pasajeros y tripulaciónEl presente documento se refiere a los preparativos y las medidas que se toman por parte de asociaciones de varios países, en cooperación estrecha con la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos, para garantizar la seguridad y salud de los pasajeros y la tripulación afectados en la embarcación Hondius, con destino en el puerto de Granadilla, Tenerife, España

Read more »

Brote Hantavirus: ¿A Qué Hora Llegará el Crucero MV Hondius a Tenerife?Noticias de México y el mundo

Read more »

¿Qué harán con los pasajeros del MV Hondius tras el brote de hantavirus?El MV Hondius arribará a Tenerife este domingo; pasajeros serán aislados y monitoreados tras brote que dejó tres muertos.

Read more »

Crucero MV Hondius con más de 140 pasajeros en el puerto de TenerifeEl crucero MV Hondius ha atracado en el puerto de Tenerife, donde se espera que sus 147 pasajeros desembarquen en una operación de repatriación cuidadosamente gestionada que involucra a múltiples naciones. A bordo, tres personas han fallecido y seis han sido evacuados por presentar síntomas sospechosos de hantavirus.

Read more »