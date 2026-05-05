Brote de hantavirus en crucero varado frente a Cabo Verde deja tres muertos y cinco casos sospechosos

La OMS confirma dos casos de hantavirus en un crucero con 150 pasajeros varado frente a Cabo Verde, donde tres personas han fallecido y cinco están bajo sospecha. El barco, con pasajeros de varios países, no puede atracar mientras se investiga el origen del brote.

Dos casos confirmados y cinco sospechosos de hantavirus se han detectado en un crucero varado frente a las costas de Cabo Verde , según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El brote ha generado preocupación, aunque la OMS asegura que el riesgo para la población general es bajo, ya que el hantavirus se transmite principalmente por roedores infectados y rara vez entre humanos. Sin embargo, se han registrado casos de transmisión limitada entre personas en ciertas cepas del virus, como el virus Andes, presente en Argentina y Chile.

El MV Hondius, un barco de bandera neerlandesa con 150 pasajeros a bordo, principalmente británicos, estadounidenses y españoles, no ha podido atracar en Cabo Verde como medida preventiva. El crucero partió de la Patagonia argentina en marzo y visitó la Antártida y las remotas islas Georgias del Sur y Tristán de Acuña. De los siete casos identificados, tres han resultado mortales, uno está en estado crítico y tres presentan síntomas leves.

Las víctimas mortales incluyen a una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán, mientras que un pasajero británico fue evacuado a Sudáfrica y se encuentra en cuidados intensivos. La OMS ha recomendado a los pasajeros que permanezcan en sus camarotes como precaución, ya que el período de incubación puede extenderse varias semanas. Las autoridades de Cabo Verde están realizando investigaciones epidemiológicas para determinar el origen del brote, mientras que equipos médicos recogen muestras para análisis.

Aunque el hantavirus no es común, la OMS advierte que en entornos con contacto estrecho y prolongado puede ocurrir transmisión entre personas. La pareja neerlandesa fallecida había viajado por Sudamérica antes de embarcar, lo que sugiere un posible vínculo con la región. Oceanwide Expeditions, la operadora del barco, está coordinando la evacuación de dos pasajeros enfermos y un acompañante de uno de los fallecidos.

Aún no se ha definido un plan para el desembarque del resto de los pasajeros, pero se considera la posibilidad de navegar hacia Las Palmas de Gran Canaria o Tenerife para realizar más pruebas médicas bajo supervisión de la OMS y autoridades sanitarias neerlandesas. Un portavoz del Ministerio de Sanidad español confirmó que no han recibido ninguna solicitud para atracar en Canarias.

El crucero, que zarpó de Ushuaia en marzo, ofrecía una expedición a la Antártida con precios entre 14.000 y 22.000 euros. El primer caso fatal, un neerlandés, murió el 11 de abril mientras el barco se dirigía a Tristán de Acuña. Su cuerpo fue desembarcado en Santa Elena el 24 de abril, acompañado por su esposa, quien falleció el 26 de abril tras empeorar durante un vuelo a Johannesburgo.

Las autoridades sudafricanas confirmaron que el pasajero británico en cuidados intensivos dio positivo por hantavirus, al igual que la mujer neerlandesa fallecida





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