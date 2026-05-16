Brote Internacional del Hantavirus Activa la Vigilancia y Establece medidas en México

Este brote internacional del hantavirus, transmitido principalmente por contacto con excretas de roedores infectados, mantiene en alerta a la OMS y genera revisiones médicas en varios países. Las autoridades sanitarias nacional y internacional han puesto en marcha medidas de control tras el desembarco y traslado de pasajeros del crucero, así como la coordinación de esfuerzos por parte de organismos europeos y del área internacional.

Un brote internacional del hantavirus ha encendido alertas en organismos sanitarios globales, siendo una preocupación para países de América Latina, incluyendo México. La detección de casos vinculados a un crucero internacional ha incrementado la atención en diferentes países y ha llevado a la activación del aviso epidemiológico.

Hasta el momento, no se han confirmado contagios en México, pero se instruyen todas las unidades de salud a estar en alerta, especialmente en las UVEH y la RNLSP. Las autoridades sanitarias nacionales han instruido a todas las unidades de salud a reportar casos de sospechas y tomar las medidas correspondientes. La vigilancia epidemiológica se mantiene como medida preventiva ante la movilidad internacional y los brotes activos





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