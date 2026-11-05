Broxel S.A.P.I. y el Escándalo de Contrataciones en la Cámara de Diputados

La fintech Broxel, objeto de investigaciones por lavado y corrupción, distribuye fondos legislativos. Conozca los detalles sobre su operación y las denuncias vigentes.

La empresa Broxel, S.A.P.I. de C.V. enfrenta un intenso escrutinio público y legal debido a múltiples denuncias por presunto conflicto de intereses, evasión fiscal y opacidad en la adjudicación de contratos gubernamentales. A pesar de estas acusaciones y las investigaciones abiertas ante la Fiscalía General de la República ( FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la compañía continúa siendo la dispersora oficial de los fondos para la Cámara de Diputados, gestionando las tarjetas de los legisladores.

Conflictos de Interés en el Poder Legislativo

En diciembre de 2025, la Cámara de Diputados eligió a Broxel para distribuir los recursos económicos del Poder Legislativo, una decisión que genera controversia dado el historial regulatorio de la firma. Las tarjetas emitidas por esta institución financiera no solo se utilizan para pagar los vales de despensa de los empleados del recinto de San Lázaro, sino que también funcionan como vales de gasolina para los diputados activos.

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Además, en los últimos meses, Broxel ha entregado monederos electrónicos precargados con 10 mil pesos a los 254 congresistas del partido Morena como una prerrogativa política. Este proceso ha sido cuestionado debido a la falta de transparencia en la selección del proveedor, lo que ha provocado que las quejas interpuestas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señalen un modus operandi basado en la asignación masiva de contratos sin licitación.

Antecedentes de Sanciones y Fraude Financiero

El recorrido de Broxel en el sector financiero está marcado por sanciones severas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En el año 2020, la empresa fue amonestado por incumplir las disposiciones de prevención de lavado de dinero al no entregar a tiempo sus reportes a la Secretaría de Hacienda correspondientes al ejercicio de 2018.

Posteriormente, en el año 2022, la CNBV impuso una sanción económica adicional a Broxel por proporcionar información falsa, imprecisa e incompleta de manera dolosa a la autoridad regulatoria. Estos incidentes reflejan una patrón de conducta que ha llamado la atención de los organismos de control.

Irregularidades en Liconsa y Adjudicaciones Directas

En el 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó graves irregularidades financieras en Liconsa por un total de mil 583.9 millones de pesos durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2020. Broxel fue la empresa financiera contratada por la administración de Segalmex-Liconsa para dispersar y administrar recursos públicos a través de tarjetas de prepago.

Las investigaciones revelaron que la empresa obtuvo convenios millonarios con Infonavit entre 2016 y 2024, de los cuales el 80% le fueron otorgados por adjudicación directa. Este patrón de exclusión de la competencia ha sido un punto focal de las críticas hacia la gestión financiera de la firma.

Investigación de la Presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó la apertura de una indagatoria de oficio a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tras revelar que Broxel pretendía modificar las condiciones de una licitación ganada. Tras obtener el fallo el 8 de diciembre, la empresa argumentó que la bonificación total de casi 6% ofrecida no era viable, pretendiendo aplicar únicamente 3%.

La Titular del Ejecutivo ordenó a Raquel Buenrostro revisar de inmediato el estatus de la licitación. Horas después, la Secretaría Anticorrupción anunció la existencia de un procedimiento de inconformidad contra Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., comprometiéndose a determinar las posibles responsabilidades legales derivadas de estas medidas.

Impacto en el Presupuesto y Futuro Regulatorio

A pesar del cúmulo de denuncias y la orden de investigación presidencial, Broxel sigue operando como proveedora oficial del gobierno y otros poderes. Este martes, EL UNIVERSAL confirmó la entrega de tarjetas corporativas Tengo Negocios, precargadas con 10 mil pesos a cada legislador morenista.

La coordinación administrativa del grupo parlamentario justificó la acción como un adelanto de 30 mil pesos de las prerrogativas de fin de año, distribuidas en tres tarjetas plásticas. Sin embargo, este acto ha intensificado el debate sobre la necesidad de una auditoría profunda a los contratos de Broxel por presuntas triangulaciones financieras.

Las comisiones legislativas y autoridades fiscales recibieron un expediente formal que exige una revisión exhaustiva de los acuerdos con la empresa. La situación actual exige que las investigaciones en curso determinen si existen vínculos ilegales que justifiquen la exclusión de Broxel de futuros contratos públicos.