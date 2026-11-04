Brugada propone elevar a rango constitucional la salud mental en la CDMX

La jefa de Gobierno envió al Congreso capitalino una iniciativa para reconocer la salud mental, el bienestar emocional y la atención a las adicciones como derechos constitucionales. En la misma jornada, un incendio afectó la Línea B del Metro.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, envió al Congreso capitalino una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la salud mental y al bienestar emocional.

La propuesta también busca combatir el consumo de sustancias psicoactivas y garantizar la atención para las personas con discapacidad psicosocial. La iniciativa plantea modificar el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México para establecer que toda persona tiene derecho a la salud mental y al bienestar emocional como parte indivisible del derecho a la salud, con respeto a su dignidad y autonomía, en condiciones de igualdad y no discriminación, y con perspectiva de género, interculturalidad y enfoque de derechos humanos.

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En cuanto al contenido de la propuesta, se establece que este derecho comprenda recibir atención oportuna, continua, gratuita y de calidad en servicios públicos y comunitarios de proximidad. Además, incluye recibir atención integral en situaciones de crisis, así como acompañamiento psicosocial, tratamiento, rehabilitación y seguimiento conforme a las necesidades de cada persona, incluidos los cuidados continuos e intensos.

Derecho constitucional a la salud mental y bienestar

Asimismo, se plantea que niñas, niños, adolescentes y jóvenes accedan a servicios públicos y gratuitos de prevención y atención en su entorno escolar, con pertinencia cultural y cobertura universal. La iniciativa también contempla el derecho de toda persona a recibir atención libre de estigma, coerción y violencia, y a disponer de los apoyos necesarios para ejercer su plena autonomía.

Igualmente, reconoce el derecho a acceder a servicios públicos de prevención y atención integral al consumo de sustancias psicoactivas, con enfoque de reducción de riesgos y daños, de salud pública, de género y de derechos humanos. La propuesta fue turnada a comisiones del Congreso para su análisis y dictaminación.

Por otra parte, se impulsa que las personas con discapacidad, incluida la discapacidad psicosocial, tengan derecho a la habilitación y rehabilitación integral, así como al acompañamiento necesario para su participación plena en la sociedad. La reforma busca además que corresponda al Gobierno capitalino la rectoría del sector salud, así como la promoción y preservación de la salud colectiva mediante acciones de prevención, vigilancia epidemiológica, control sanitario y atención a diversas enfermedades.

De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma reconoce explícitamente la salud mental y la atención integral al consumo de sustancias psicoactivas como parte del objeto del Sistema de Salud de la Ciudad. Con ello se garantiza que estos ámbitos formen parte de las acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación que deben prestar los servicios de salud.

Reforma incluye discapacidad psicosocial en salud

Asimismo, se incorpora expresamente la discapacidad psicosocial dentro del marco constitucional de protección a las personas con discapacidad, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con los estándares contemporáneos en materia de inclusión y derechos humanos. Por otra parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que un incendio en el exterior afectó el cableado eléctrico de la Línea B, por lo que el servicio opera de manera parcial.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, señaló que las reparaciones podrían extenderse durante toda la jornada. El organismo explicó que el siniestro fue provocado por la quema de basura realizada por personas en situación de calle, afuera de la intersección Oceanía-Deportivo Oceanía. Por ello, el servicio se ofrece únicamente de Buenavista a Oceanía en ambos sentidos, y no hay trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca.

Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros RTP arribaron al lugar para facilitar el traslado de los usuarios entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón. Personal especializado del Metro trabaja para reparar los daños y restablecer el servicio a la brevedad. El organismo recomendó a los usuarios tomar precauciones y seguir las indicaciones del personal.

Finalmente, Rubalcava informó que hay una persona detenida en relación con estos hechos.