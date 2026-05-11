BTS Connects with Mexico: ARMY Recreate Concert Steps and Surprise Fans

A solo unas horas de que inicie la presentación de la banda surcoreana BTS en su tercera fecha en el Estadio GNP de la Ciudad de México, los ARMY ponen a tono el ambiente recreando las coreografías afuera del recinto. Solos, o con sus grupos de amigos, algunos fans de la banda crean momentos de emoción y unión entre ellos al imitar los pasos que los 7 integrantes de la banda realizan durante sus conciertos. Es así como entre música y mucha emoción, los ARMY se preparan para la última fecha en la que BTS se presentará en la Ciudad de México, antes de despedirse del público mexicano para continuar con su gira mundial"Arirang Tour". Desde su llegada a la capital del país, los miembros de BTS conectaron con los ARMY mexicanos. Para muchos de sus fans quedará en la memoria el momento en que RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook salieron a uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a más de 60 mil personas, y a quienes saludaron con algunas palabras en español y en inglés. El jueves 7 de mayo, en el primero de sus conciertos, la banda de K-pop sorprendió a los ARMY con un vestuario que lució la leyenda"Mexico City", y un día después, fueron captados en la Arena México para presenciar una función de lucha libre; algunos incluso usaron máscaras de luchadores. ¿Dónde continuará la gira de BTS? La gira Arirang Tour de BTS continuará en Estados Unidos con 7 fechas: 3 en el Stanford Stadium, y 4 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, para después partir a Europa donde se presentarán en España, Bélgica, Inglaterra y Alemania.

A solo unas horas de que inicie la presentación de la banda surcoreana BTS en su tercera fecha en el Estadio GNP de la Ciudad de México, los ARMY ponen a tono el ambiente recreando las coreografías afuera del recinto.

Solos, o con sus grupos de amigos, algunos fans de la banda crean momentos de emoción y unión entre ellos al imitar los pasos que los 7 integrantes de la banda realizan durante sus conciertos. Es así como entre música y mucha emoción, los ARMY se preparan para la última fecha en la que BTS se presentará en la Ciudad de México, antes de despedirse del público mexicano para continuar con su gira mundial"Arirang Tour".

Desde su llegada a la capital del país, los miembros de BTS conectaron con los ARMY mexicanos. Para muchos de sus fans quedará en la memoria el momento en que RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook salieron a uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a más de 60 mil personas, y a quienes saludaron con algunas palabras en español y en inglés.

El jueves 7 de mayo, en el primero de sus conciertos, la banda de K-pop sorprendió a los ARMY con un vestuario que lució la leyenda"Mexico City", y un día después, fueron captados en la Arena México para presenciar una función de lucha libre; algunos incluso usaron máscaras de luchadores. ¿Dónde continuará la gira de BTS?

La gira Arirang Tour de BTS continuará en Estados Unidos con 7 fechas: 3 en el Stanford Stadium, y 4 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, para después partir a Europa donde se presentarán en España, Bélgica, Inglaterra y Alemania





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