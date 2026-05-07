BTS y la polémica política en el Zócalo: El rechazo de ARMY México al uso propagandístico

Fans de BTS en México expresan su descontento ante la vinculación de la banda con la presidenta Claudia Sheinbaum, defendiendo la neutralidad del arte frente a la política.

El corazón de la Ciudad de México, el Zócalo, se convirtió recientemente en el escenario de un encuentro que ha generado un intenso debate entre la cultura pop y la política nacional.

La aparición de los integrantes de la banda surcoreana BTS junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, provocó una mezcla de euforia y escepticismo entre los asistentes. Mientras que la música y la presencia de los artistas llenaron el espacio de energía, una gran parte de la comunidad de seguidores, conocidos globalmente como ARMY, ha manifestado su preocupación por el uso de la imagen del grupo con fines propagandísticos.

Para muchos jóvenes, la capacidad de convocatoria de BTS es un fenómeno social que trasciende fronteras, pero que no debe ser instrumentalizado por figuras gubernamentales para mejorar su percepción pública o distraer la atención de problemas sociales urgentes.

'Sabemos que es propaganda política, pero las que somos fans sabemos diferenciar eso', resumió una seguidora, reflejando el sentimiento general de distanciamiento entre la admiración artística y el apoyo político. Las voces de los fans reflejan una dualidad emocional compleja. Por un lado, está la alegría indescriptible de ver a sus ídolos en persona; por otro, la madurez crítica de quienes saben discernir entre el arte y el ejercicio del poder.

Valeria, una joven de 19 años que repartió stickers del grupo por iniciativa propia, expresó que aunque estaba emocionada por el próximo concierto, era plenamente consciente de que este tipo de acercamientos suelen ser estrategias calculadas, citando ejemplos previos de la banda con líderes como Emmanuel Macron en Francia o Joe Biden en Estados Unidos. Por su parte, Kelvin Martinez, quien viajó desde Monterrey, destacó que, a pesar del contexto político, el evento permitió que personas que no pudieron adquirir boletos para el Estadio GNP Seguros tuvieran un contacto breve pero significativo con la banda, generando recuerdos valiosos.

El impacto emocional es aún más profundo en casos como el de Millie Sánchez, una ciudadana costarricense residente en México, quien compartió entre lágrimas cómo las letras de BTS fueron su salvavidas durante un periodo de depresión severa, subrayando que la conexión con la música es totalmente independiente de cualquier agenda gubernamental. No obstante, la crítica se volvió más incisiva con testimonios como el de Alma Sánchez, quien señaló que el gobierno debería priorizar la resolución de problemas críticos, como el estado caótico del Metro de la ciudad y la inseguridad nacional, en lugar de centrarse en despliegues mediáticos con estrellas internacionales.

Esta postura fue respaldada formalmente por la cuenta de fanbase BTSchartsMX, la cual emitió un comunicado oficial dirigido directamente a la presidenta Sheinbaum. En este documento, que alcanzó cientos de miles de visualizaciones en la red X, el fandom de México exigió que los espacios culturales se mantengan neutrales y que se respete estrictamente la privacidad de los artistas.

El comunicado enfatiza que anunciar la llegada de los músicos a través de televisión nacional fue una acción inadecuada que expuso la seguridad y la intimidad del grupo, dejando una impresión negativa en la comunidad. El fandom ARMY México sostiene que, si bien es válido fortalecer los vínculos diplomáticos entre Corea del Sur y México, tales gestos deben manejarse con discreción y en ámbitos privados, lejos de la puesta en escena política.

La comunidad insiste en que el bienestar común y la conducción del país deben basarse en el trabajo, la visión y el esfuerzo real, no en la asociación con figuras mediáticas para generar simpatía superficial. Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo para las tres fechas programadas en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo, donde se espera que más de 65 mil personas se reúnan para celebrar la música en un entorno puramente artístico, lejos de las controversias políticas vividas en el Zócalo





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