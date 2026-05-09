BTS y Místico en México: Un memorables encuentro.

El grupo de K-pop BTS aprovechó su visita a México para acudir al viernes espectacular de la Arena México, donde los integrantes de la banda surcoreana tuvieron la oportunidad de ver y saludar a Místico. Luego de que Místico salió al ring con una chamarra que en la espalda tenía el logo de la agrupación, el Príncipe de Plata y Oro se acercó a saludar de mano a los integrantes de BTS, un momento que desató la euforia y emoción del público presente en la Arena México.

El grupo de K-pop BTS aprovechó su visita a México para acudir al viernes espectacular de la Arena México , donde los integrantes de la banda surcoreana tuvieron la oportunidad de ver y saludar a Místico .

Los aficionados que se dieron cita a la Catedral de la lucha libre mexicana se percataron de la presencia del popular grupo musical, esto luego de que Místico salió al ring con una chamarra que en la espalda tenía el logo de la agrupación. Momentos después, el Príncipe de Plata y Oro se acercó a saludar de mano a los integrantes de BTS, un momento que desató la euforia y emoción del público presente en la Arena México





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