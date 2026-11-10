Buffalo Bills sigue invicto y Los Angeles Chargers busca su primera victoria en la NFL

La semana 9 de la NFL consolidó la racha dominante de los Buffalo Bills mientras los Los Angeles Chargers profundizan en su crisis histórica sin triunfos.

La novena jornada de la temporada 2026 de la NFL confirmó una vez más la disparidad competitiva en la liga con dos narrativas opuestas que dominan la conversación. Los Buffalo Bills reafirmaron su estatus de favoritos al vencer a los Minnesota Vikings, extendiendo su racha ganadora y enviando un mensaje claro a toda la conferencia.

En contraste extremo, los Los Angeles Chargers continúan su campaña histórica en la peor dirección posible, manteniéndose invictos solo en derrotas con un récord de 0-8. El equipo californiano se enfrenta a una presión creciente mientras busca desesperadamente romper este molde negativo antes de su próximo partido.

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La victoria clave de los Buffalo Bills

Los Buffalo Bills cerraron la jornada 9 con una victoria contundente ante los Minnesota Vikings en un duelo de poder que definió el panorama actual de la AFC Norte y Oeste. Con este triunfo, el equipo de Josh Allen mejoró su balance a 7-1, consolidándose como una de las formaciones más sólidas y peligrosas para cualquier rival en la búsqueda del Superbowl.

El éxito actual de los Buffalo Bills demuestra una consistencia táctica y física que pocos equipos logran mantener durante nueve semanas. Su desempeño ha sido fundamental para que la dirección del club y la gerencia general mantengan la confianza en que este año será finalmente el momento correcto para levantar el trofeo del campeonato.

Este resultado también deja en evidencia la diferencia entre un equipo bien estructurado y uno en reconstrucción total. Mientras los Bills avanzan con seguridad, otros contendientes como los Chicago Bears, los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles enfrentan desafíos que ponen a prueba su resiliencia en la parte alta de la tabla.

La crisis profunda de los Los Angeles Chargers

Los Los Angeles Chargers no han tenido una semana fácil en lo que va de la campaña 2026, acumulando ocho derrotas consecutivas que amenazan con hacer historia negativa en la franquicia. Su récord de 0-8 los coloca como el equipo con peor desempeño en toda la liga, sin importar la conferencia o la división en la que compitan.

La situación se torna aún más crítica al comparar su estancamiento con el crecimiento de rivales directos. Equipos como los Denver Broncos y los Las Vegas Raiders han logrado marcas superiores, lo que incrementa la insatisfacción en la afición y en la organización del equipo californiano.

La próxima oportunidad para cambiar esta tendencia llega el lunes 16 de noviembre cuando los Los Angeles Chargers viajen al norte para enfrentar a los Baltimore Ravens. Este partido representa un punto de inflexión obligatorio para evitar que la racha negativa se extienda a nueve derrotas consecutivas.

El impacto de las lesiones en los mariscales

Las caídas recientes de los Baltimore Ravens sin Lamar Jackson y de los Philadelphia Eagles sin Jalen Hurts han dejado en claro un hecho estadístico innegable en esta temporada. La posición de mariscal de campo sigue siendo el factor determinante para cualquier equipo que aspire a llegar a la postemporada con opciones reales.

La ausencia de estas estrellas en el campo ha demostrado que la profundidad del roster no puede suplir totalmente la falta de liderazgo ofensivo y toma de decisiones en momentos críticos. Esta dinámica refuerza la necesidad de proteger a los quarterbacks titulares y tener planes alternativos efectivos.

Mientras tanto, los San Francisco 49ers mantienen una posición sólida con un récord de 7-1, sueñan con alzar nuevamente el Superbowl y esperan que sus mariscales sigan operando al máximo nivel. La competencia en la NFC se intensifica y cada semana define quién tiene el control de sus destinos.

Calendario completo de la semana 10

La agenda para la semana 10 incluye encuentros decisivos que comenzarán el jueves 12 de noviembre con el duelo entre los Washington Commanders y los New York Giants a las 19:15. Este partido será crucial para evaluar la recuperación y el rendimiento de los equipos que buscan mejorar sus posiciones en sus respectivas divisiones.

El domingo 15 de noviembre traerá una jornada intensa con seis partidos a las 12:00, incluyendo el choque entre los New England Patriots y los Detroit Lions que se disputará en Múnich. La proyección internacional del deporte sigue creciendo y atrae a una audiencia global que sigue de cerca el rendimiento de sus equipos favoritos.

Los encuentros de las 15:05 del domingo incluyen partidas vitales como los Seattle Seahawks ante los Las Vegas Raiders y los Los Angeles Rams contra los Arizona Cardinals. Estos duelos del oeste de la liga definirán muchas de las plazas en la lucha por los puestos de playoff.

El lunes 16 de noviembre concluirá la semana 10 con el partido más esperado por los críticos, donde los Los Angeles Chargers intentarán detener su racha histórica negativa al visitar a los Baltimore Ravens. Todos los ojos estarán puestos en si el equipo californiano puede encontrar la chispa necesaria para romper el hielo y comenzar una mejoría en su temporada.