Bulgaria has won their first Eurovision victory, but the event was overshadowed by protests during the presentation of Israel, as well as by the release of Paco Cerdá's new book.

Bulgaria logra su primer triunfo en Eurovisión en una edición rodeada de protestas por la participación de Israel ; autoritarismos buscan dibujar realidades alternas, alerta Paco Cerdà, periodista y escritor; lanza su nuevo libro 'Presentes'; El mexicano David Lomelí , al frente de la Ópera de Dallas, con ' Bangaranga ', una festiva canción interpretada por la cantante DARA y con la que el país ha regresado a un certamen en el que llevaba tres años ausente por problemas económicos, en una edición marcada por la polémica presencia de Israel ; y voto del público confirmó el veredicto que los jurados profesionales habían emitido, colocando al país en primera posición y elevó su puntuación total a 516.

Israel, por contra, vio como el octavo puesto inicial dado por los jurados se convirtió en una segunda posición con 343 puntos gracias al masivo apoyo del voto del público, en una repetición de lo sucedido el año pasado





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