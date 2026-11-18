Burberry Prorsum interpreta el icónico Burberry Check a través de ocho nuevas fragancias creadas por perfumistas de renombre mundial. Descubre los detalles de cada creación.

Burberry Prorsum ha presentado una colección de ocho nuevas fragancias que capturan la esencia del emblemático estampado Burberry Check por primera vez en el ámbito olfativo. Cada aroma ha sido diseñado para destacar acordes vibrantes denominados "raker", una referencia directa a la línea roja que caracteriza este icónico diseño de cuadros y crea contraste originalidad en la propuesta de la marca.

Origen y Significado del Estampado Icónico

El diseño Burberry Check está inspirado en las tradicionales mantas escocesas y alcanzó gran popularidad durante la década de 1920. En ese periodo, comenzó a utilizarse como forro de las gabardinas de la marca. Con el paso de los años, este patrón trascendió su función original para convertirse en uno de los estampados más reconocibles de Burberry, asociado con la durabilidad y la resistencia al frío. Hoy, la casa de moda ha trasladado este legado al universo de la perfumería mediante ocho fragancias exclusivas que representan universos únicos.

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Inspiración Natural de Violaine Collas

Violaine Collas, perfumista parisina, creó una fragancia que rinde homenaje a los amplios espacios abiertos y a los cielos de la campiña británica. Collas afirma que hay algo único en el clima británico, que es oscuro y luminoso a la vez. Su objetivo era plasmar en una fragancia esa luz que se filtra a través de las nubes, al igual que los cielos de Turner. Garden Rain contiene un acorde mineral salino que captura la frescura del aire y su luminosidad, junto con un acorde de hiedra que aporta textura verde. Además, el absoluto de bálsamo de abeto introduce calidez amaderada, mientras que el acorde vegetal raker destaca por su intensidad nítida.

Evolución de Caroline Sabas

Caroline Sabas, perfumista francesa, evoca la abundancia de flores que aparece después de una cálida lluvia de verano. La fragancia se inspira en el vínculo inquebrantable con la naturaleza y en la conexión que existía entre Thomas Burberry, fundador de la marca, y su jardín, un lugar de serenidad e inspiración. Open Skies contiene extracto de menta verde para la frescura, un acorde de violeta para la nota floral típicamente británica, y madera flotante para la calidez. Por su parte, un acorde de petricor, asociado al raker, recrea el aroma de la tierra del jardín después de la lluvia. El resultado es una composición particular capaz de despertar familiaridad.

Expresión de Nisrine Grillé y Yann Vasnier

La fragancia creada por Nisrine Grillé y Yann Vasnier captura la comodidad y la elegancia atemporal del cashmere de Burberry. Vasnier afirma que es como envolverse en una elegante bufanda de cashmere: protectora, sobria y personal. Un acorde de cashmere abre la fragancia con suavidad, el aceite de jengibre aporta frescura, y el aceite de sándalo introduce calidez. Asimismo, un acorde de vetiver arenoso se entrelaza como hilo conductor. Gracias a sus ingredientes, el aroma resulta cálido y reconfortante, pero también evoca una presencia vibrante. Otra creación de Grillé y Vasnier rinde homenaje a la innovación de la gabardina inventada por Thomas Burberry en 1879. Gabardine simboliza resiliencia e innovación. Propone un juego de contrastes con el absoluto de jazmín sambac, almizcles crepusculares y madera de cedro blanco representada por el raker.

La Visión de Meabh McCurtin

Meabh McCurtin, perfumista irlandesa, evoca la comodidad y la protección de una gabardina Burberry en una mañana tormentosa. McCurtin afirma que es como ponerse una gabardina de Burberry y salir a la lluvia: protectora, elegante y profundamente relajante. La composición juega con el contraste entre un acorde limpio de algodón y madera de cashmere. Las notas de absoluto de vainilla aportan calidez, y el acorde de lluvia matutina recrea renovación y serenidad.