El primer ministro británico Andy Burnham considerará una disculpa por el papel del Reino Unido en la trata transatlántica de esclavos, pero rechaza pagar reparaciones a la Mancomunidad.

El primer ministro británico, Andy Burnham, declaró que su gobierno considerará pedir disculpas por el papel del Reino Unido en la trata transatlántica de esclavos, aunque rechazó los llamados a que el país pague reparaciones. Burnham hizo estas declaraciones en un artículo publicado en The Guardian el sábado, antes de viajar la próxima semana a Antigua y Barbuda para una reunión de líderes de la Mancomunidad.

Según escribió, Gran Bretaña necesita reconocer su historia complicada para proteger a la Mancomunidad de 56 naciones independientes que surgió del Imperio británico. El primer ministro afirmó que durante años los miembros de la asociación afectados por la trata de esclavos han pedido una conversación honesta sobre los legados de la esclavitud.

Also read Delcy Rodríguez nombra a Oliver Blanco nuevo ministro de Exteriorres de Venezuela

Burnham sostuvo que al esconder la cabeza en la arena se ha dañado la capacidad de la Mancomunidad para funcionar. Por ello, su gobierno ofrece iniciar un diálogo estructurado con quienes se vieron afectados por la esclavitud y escuchará los llamados a una disculpa formal por parte del Estado británico.

Contexto de la trata transatlántica de esclavos

El Estado británico se benefició enormemente de la trata de esclavos antes de que esta fuera prohibida en 1833, según recoge el texto. La práctica implicó el traslado de varios millones de personas desde África para trabajar, a menudo en las condiciones más arduas, en plantaciones del Caribe, Norteamérica y otros lugares.

Burnham enfatizó que ahora es momento de que el país reconozca también el otro lado de la historia. Afirmó que Gran Bretaña es un país donde personas valientes encabezaron el camino para abolir la esclavitud, pero también un país que participó en el comercio de vidas humanas.

El primer ministro calificó la trata transatlántica de esclavos como una violación brutal y bárbara contra esas personas. Expresó su tristeza y pesar por el dolor y el sufrimiento de tantos millones de personas, y reconoció la manera en que todavía moldea el mundo actual.

Sin embargo, Burnham rechazó la responsabilidad financiera directa. Sostuvo que no cree que hoy se pueda responsabilizar a los británicos por agravios históricos, por atroces que fueran, que ocurrieron en otra época bajo otras leyes y en los que no tuvieron participación personal.

Deuda y agenda de la Mancomunidad

En lugar de las reparaciones, el primer ministro quiere abordar los problemas que enfrentan hoy la Mancomunidad y otras naciones, incluidos los altos niveles de deuda que afrontan muchos países en desarrollo. Indicó que trabajaría con otras naciones ricas e inversionistas para ayudar a los países vulnerables a pagar sus deudas en un periodo más largo y con tasas de interés más bajas.

Para impulsar esta iniciativa, el exprimer ministro Gordon Brown, defensor del alivio de la deuda para los países en desarrollo, asistirá a la reunión, según agregó Burnham. El encuentro se celebrará en St. John’s, la capital de Antigua y Barbuda, y reunirá a jefes de gobierno de la Mancomunidad.

Los comentarios de Burnham se producen mientras Gran Bretaña busca apuntalar las relaciones con sus aliados tradicionales en la Mancomunidad ante desafíos económicos, ambientales y militares en todo el mundo. Un cambio en la postura del gobierno también podría responder a votantes más jóvenes y más liberales en el país, donde activistas han pedido que se reexamine el legado de la historia colonial.

El rey Carlos III y la presión por una disculpa

El rey Carlos III enfrentó llamados a que Gran Bretaña pida disculpas y pague reparaciones durante la primera etapa de un viaje de nueve días al Caribe que terminará con la reunión de jefes de gobierno de la Mancomunidad en St. John’s. El monarca reconoció el gran sufrimiento y las injusticias del pasado al hablar en Nassau, la capital de Bahamas, pero no llegó a ofrecer una disculpa.

Al rey, cuyos antepasados se beneficiaron directamente de la trata de esclavos, se le ha impedido ir más allá porque la política del gobierno era no disculparse por el papel del país y el monarca constitucional británico habla en nombre del gobierno elegido.

En 2020, manifestantes antirracismo en Bristol derribaron la estatua de Edward Colston, un comerciante y político inglés, al afirmar que la ciudad ya no debía glorificar la vida de un traficante de esclavos. Colston fue vicegobernador de la Royal African Company, que transportó a miles de personas esclavizadas a colonias inglesas en las Américas.

Los descendientes de algunos británicos que se beneficiaron de la trata de esclavos ya han pedido disculpas y ofrecido compensación. Entre ellos está el propietario de The Guardian, el periódico donde líderes del Partido Laborista de Burnham suelen exponer iniciativas de política.

Los políticos del Reino Unido tradicionalmente se han centrado en el papel del país al prohibir la trata de esclavos en 1807 y al ilegalizar la esclavitud en todo el Imperio británico en 1833. Con su artículo, Burnham busca ampliar esa narrativa y abrir un debate sobre la disculpa y el legado colonial.