Burnham defiende disculpa sobre la esclavitud pero rechaza reparaciones económicas

El primer ministro británico Andy Burnham declara que su gobierno considerará pedir disculpas por la participación del Reino Unido en la trata de esclavos, plantea un diálogo estructurado y rechaza exigir reparaciones. Se explican sus planes para el viaje a Antigua y Barbuda y el contexto del rey Carlos III frente a las críticas. El tema se inserta dentro de los esfuerzos por reforzar las relaciones con la Mancomunidad.

El primer ministro británic o Andy Burnham ha anunciado que su gobierno evaluará la posibilidad de solicitar una disculpa formal por el papel del Reino Unido en el tráfico transatlántico de esclavos, aunque rechaza los llamados a pagar reparaciones económicas.

En un artículo publicado en el The Guardian, Burnham sostiene que Gran Bretaña debe reconocer su "historia complicada" para salvaguardar la cohesión de la Mancomunidad, un conjunto de 56 naciones independientes surgidas del antiguo Imperio británico. En la próxima semana, el primer ministro se desplazará a Antigua y Barbuda, ubicada en el Caribe, para participar en una reunión de líderes de la Mancomunidad, con el objetivo de fortalecer los lazos con los países africanos y caribeños, muchos de los cuales fueron antiguas colonias británicas.

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La Mancomunidad busca diálogo sobre esclavitud

Burnham subraya que los miembros de la Mancomunidad que sufrieron por la trata de esclavos han solicitado una conversación franca sobre los legados de la esclavitud. Según sus palabras, "al ocultar la verdad, hemos perjudicado la capacidad de la Mancomunidad para funcio​nar".

El primer ministro ha prometido que su gobierno iniciará un "diálogo estructurado" con los afectados y escuchará la petición de una disculpa oficial del Estado británico, que se benefició enormemente de la esclavitud antes de su prohibición en 1833.

"No creo que hoy se pueda exigir a los británicos una responsabilidad por agravios históricos que tuvieron lugar en otra época bajo otras leyes y en los que no ejercieron participación directa", afirmó. A la vez que aborda el tema de la esclavitud, Burnham planea centrarse en la situación actual de la Mancomunidad y en otras naciones que enfrentan altos niveles de deuda.

Reestructuración de deuda y rol de Gordon Brown

El primer ministro indicó su intención de colaborar con estados ricos e inversionistas para ayudar a los países vulnerables a reestructurar su deuda a plazos más largos y con tasas de interés reducidas. Para impulsar esta iniciativa, se contará con la presencia del ex primer ministro Gordon Brown, defensor del alivio de deuda para los países en desarrollo, quien asistirá a la reunión.

En otro frente, el rey Carlos III se vio bajo presión para que el Reino Unido emitiera una disculpa y pagara reparaciones durante su primer viaje de nueve días al Caribe, que culminará con la reunión de jefes de gobierno de la Mancomunidad en St. John's, Antigua y Barbuda. Carlos reconoció "el gran sufrimiento y las injusticias del pasado" al dirigirse a los habitantes de Nassau, la capital de Bahamas, pero no ofreció disculpa directa.

El monarca, cuyas familias se beneficiaron directamente de la esclavitud, se vio restringido por la política del gobierno, el cual decide no solicitar una disculpa por el rol histórico del Reino Unido. Las declaraciones de Burnham llegan en un momento en que el Reino Unido busca reforzar sus relaciones con sus aliados tradicionales dentro de la Mancomunidad frente a desafíos económicos, ambientales y militares globales.

Presión social y legado colonial británico

Un posible giro de la postura gubernamental también podría responder a la presión de votantes jóvenes y más liberales. Activistas en el país han exigido que Gran Bretaña reexamine su legado colonial, que incluyó la extracción de millones de africanos para trabajar bajo condiciones extremas en plantaciones de Oriente y otras regiones.

En 2020, protestas antirracismo en Bristol llevaron a la quema de la estatua de Edward Colston, un comerciante de esclavos que había sido gobernador de la Royal African Company que trasladó a miles de africanos a colonias británicas en América. Los descendientes de algunos británicos que se beneficiaron de la trata han ofrecido disculpas y compensaciones. Burnham enfatiza que ahora es tiempo de que el país reconozca también el otro lado de su historia.

El primer ministro concluye diciendo: "Somos un país que contó con valientes que lideraron el camino para abolir la esclavitud, pero también un país que participó activamente en el comercio de vidas humanas. La trata transatlántica de esclavos fue una violación brutal y bárbara contra esas personas. Quiero expresar mi tristeza y pesar por el dolor y el sufrimiento de tantos millones de personas y reconocer la manera en que sigue moldeando nuestro mundo hoy".