Buscadora entra por primera vez al Rancho Izaguirre: continúa la búsqueda de restos y ADN

Una madre buscadora, acompañada de colectivos, ingresa al Rancho Izaguirre, lugar de excavaciones y hallazgos. Se recuperan restos óseos y se trabaja en la identificación, mientras familiares buscan respuestas y justicia.

Una madre buscadora pudo ingresar por primera vez al Rancho Izaguirre , lugar donde se continúan las excavaciones y la búsqueda de fosas clandestinas . La mujer, visiblemente conmovida, expresó su dolor al entrar a un sitio donde se cree que se le arrebató la vida a su hija. Acompañada por otras buscadoras, reafirmó su objetivo: “No busco culpables, busco aunque sea un huesito de mi hija”.

Representantes de los colectivos Guerreros Buscadores, Manos Buscadoras, Luz de Esperanza, Huellas de Amor y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco recibieron información sobre el hallazgo de restos humanos en el predio. Índira Navarro, líder de Guerreros Buscadores de Jalisco, explicó que se debe remover una capa superior de tierra para permitir el ingreso de maquinaria, pero que ya se han encontrado fosas. Navarro añadió que la situación es crítica, debido a un hallazgo delicado y la recuperación de una mayor cantidad de restos óseos. La Fiscalía General de la República (FGR) reporta un avance del 77.5% en la revisión del sitio. Virginia Ponce, de Manos Buscadoras, señaló que, aunque se han recuperado restos óseos, no se cuenta con información sobre su sexo, debido a que no han sido notificados. Los restos hallados previamente por Guerreros Buscadores en marzo de 2025 ya fueron trasladados a la Ciudad de México. Adicionalmente, se han extraído 98 muestras de ADN de prendas encontradas en el rancho, y otras 30 muestras resultaron contaminadas. Se tiene programada una brigada para recolectar y comparar nuevas muestras de ADN. En una jornada previa, 30 personas aportaron su material genético tras reconocer prendas de sus familiares. Héctor Águila, del colectivo Luz de Esperanza, acudió al sitio en busca de respuestas sobre la desaparición de su hijo, Héctor Adrián Águila Corona, ocurrida el 21 de julio de 2023. A pesar de la detención de un individuo, el paradero del joven sigue siendo desconocido. El nombre del presunto responsable figura en uno de los cuadernos encontrados en el rancho. Águila manifestó que buscaba relacionar la información con los testimonios de José Gregorio ‘N’, alias ‘El Lastra’, quien se encuentra detenido, para determinar si existe alguna conexión con el caso de su hijo. La madre de Merari, otra de las víctimas, relató que su hija fue contratada como guardia de seguridad, siendo citada en la Central de Zapopan y trasladada a través de la carretera a Nogales rumbo a Teuchitlán. La madre advirtió a los jóvenes sobre las falsas promesas de dinero fácil. La buscadora pudo ingresar por primera vez al lugar, donde constató que continúan las excavaciones y la localización de fosas. “(Agradezco) que me hayan dado por primera vez la entrada al Rancho Izaguirre. Es muy triste tener que entrar a un lugar donde sabes cómo le quitaron la vida a tu hija”, expresó. Tras el recorrido, salió conmovida, pero fue arropada por sus compañeras. “No busco culpables, busco aunque sea un huesito de mi hija”, dijo. Integrantes de los colectivos Guerreros Buscadores, Manos Buscadoras, Luz de Esperanza, Huellas de Amor y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco fueron informados del hallazgo de restos humanos. ”Tienen que retirar la capa superior, de unos 80 centímetros a un metro, para poder ingresar maquinaria, pero sÌ han encontrado fosas”, contó Índira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. ”Ahorita están en una etapa crítica, porque se halló algo delicado (.) se han recuperado muchos más restos óseos”. De acuerdo con estimaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva un avance del 77.5 por ciento en la revisión del sitio. ”Sí han estado recuperando restos óseos, pero no tenemos cifras ni detalles sobre si corresponden a hombres o mujeres, porque no nos han notificado”, explicó Virginia Ponce, de Manos Buscadoras. Los restos hallados previamente por Guerreros Buscadores en marzo de 2025 ya fueron trasladados a la Ciudad de México. También se informó que se han extraído 98 muestras de ADN de prendas localizadas en el rancho, además de otras 30 que resultaron contaminadas. Se prevé realizar una brigada para recolectar y comparar nuevas muestras de ADN. En una jornada previa, sólo acudieron 30 personas para aportar su material genético tras identificar prendas de sus familiares. También acudió Héctor Águila, integrante del colectivo Luz de Esperanza, cuyo hijo, Héctor Adrián Águila Corona, desapareció el 21 de julio de 2023. Aunque hay un detenido, aún se desconoce el paradero del joven. El nombre del presunto responsable aparece en uno de los cuadernos encontrados en el rancho. ”Yo vine por eso. Ya se lo llevaron para contrastarlo con los testimonios de ‘El Lastra’ (José Gregorio ‘N’), que está detenido, y ver si hay relación con mi caso”, explicó. La madre de Merari agregó que su hija fue “contratada” como guardia de seguridad, lo cual ha causado preocupación





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