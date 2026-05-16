Buscadoras piden activar artículo 34 en ONU para crisis en México

Más de 40 colectivos de búsqueda en Colombia solicitan activar el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia de rostros de personas desaparecidas para la crisis en México que ha causado la desaparición forzada de 132 mil personas.

Buscadoras piden a secretario de la ONU actuar contra crisis en México; 'es un momento definitorio', afirman A través de una carta, más de 40 colectivos de búsqueda solicitaron activar el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia Rostros de personas desaparecidas se observan pegadas en la Glorieta de las y los Desaparecidos el pasado 16 de noviembre de 2025.

Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha, acepta ser testigo de EU; el general entrega información inicialExsecretario de finanzas de Sinaloa se entrega en EU, revela Loret; 'ya tienen al que se encargaba de los operativos y del dinero' EU busca triplicar casos contra presuntos narcopolíticos en México: New York Times; 'no me importa si se ofende el gobierno mexicano' Sheinbaum inaugura planta pasteurizadora de leche en Campeche; da becas para todos los estudiantes de universidad, que traslade de maneras inmediata y prioritaria la decisión del Comité de contra la Desaparición Forzada de activar el Artículo 34 de la Convención Internacional a la Asamblea General, ante la crisis de desapariciones en el país [m20





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