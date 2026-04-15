Buscan tipificar crímenes de odio en Guanajuato con reformas al Código Penal

Diputados analizan iniciativa para prevenir y sancionar crímenes de odio en Guanajuato, proponiendo penas de 40 a 60 años de prisión. Se debate su viabilidad y se considera la posibilidad de incluirlo como agravante penal.

Guanajuato , Gto. – La Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato se reunió para examinar una propuesta de reforma al Código Penal estatal destinada a prevenir y sancionar los crímenes de odio en la entidad. La diputada María Eugenia García Oliveros presentó la iniciativa, explicando que un crimen de odio emana de un prejuicio arraigado y un rechazo que se manifiesta como odio. La legisladora destacó que la ausencia de una tipificación específica para estos delitos ha propiciado la impunidad y ha impedido que la justicia alcance a las víctimas.

La propuesta incluye la aplicación de una pena de entre 40 y 60 años de prisión para quienes cometan un homicidio motivado por características de la víctima como su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, raza, religión, discapacidad, etnia o nacionalidad. Durante la discusión, surgieron comentarios generales indicando que la iniciativa, en su formulación actual, podría no ser viable. Se señaló que el artículo que se pretende reformar no se alinea con la exposición de motivos, particularmente en lo que respecta a una perspectiva inclusiva para personas trans. Además, se recordó que la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios ya tiene como objetivo proteger el derecho al trabajo y las garantías laborales de este colectivo.

Asimismo, se enfatizó que los marcos legales existentes ya contemplan la lucha contra la discriminación y la promoción de la inclusión, lo cual ha demostrado tener un impacto positivo en la productividad, la satisfacción laboral y el bienestar general de la sociedad. Se planteó la conveniencia de no individualizar la atención a un grupo específico de población, sino de implementar medidas que aseguren la igualdad de oportunidades para todos sin distinción. Por su parte, la congresista Susana Bermúdez Cano expresó que, si bien la intención detrás de la propuesta es loable, la redacción actual podría no ser la más adecuada. Ella coincidió con las observaciones del Poder Judicial respecto a la imposibilidad de crear un delito autónomo.

Ante esta situación, la legisladora María Eugenia García Oliveros sugirió la posibilidad de elaborar un dictamen que considere el crimen de odio como una agravante, en lugar de un tipo penal independiente. En esta mesa de trabajo participaron las diputadas Susana Bermúdez Cano y María Eugenia García Oliveros, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Vicente Vázquez Bustos y asesores parlamentarios, quienes aportaron sus perspectivas para enriquecer el debate sobre esta importante iniciativa legislativa.

La discusión sobre la tipificación de crímenes de odio en Guanajuato pone de manifiesto los desafíos inherentes a la construcción de un marco legal que proteja eficazmente a las poblaciones vulnerables. La iniciativa presentada buscaba abordar una problemática social latente, donde la discriminación y la violencia basadas en prejuicios han sido históricamente toleradas, resultando en una falta de acceso a la justicia para las víctimas. La diputada García Oliveros alzó la voz para visibilizar esta urgencia, argumentando que la ausencia de una sanción específica para los crímenes de odio perpetúa un ciclo de violencia e impunidad. La propuesta de pena severa buscaba enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos actos y la determinación del Estado para erradicarlos.

Sin embargo, el proceso legislativo es un camino de análisis y debate profundo, donde las propuestas deben sopesarse bajo diversos criterios. Las observaciones vertidas durante la mesa de trabajo apuntan a la necesidad de una mayor precisión jurídica y una alineación coherente con el ordenamiento legal existente. El señalamiento de que el artículo propuesto no se basa en una perspectiva trans, por ejemplo, resalta la importancia de considerar la transversalidad de las identidades y la necesidad de que las reformas sean verdaderamente inclusivas. La Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género ya sienta las bases para proteger a este sector, y cualquier reforma debe complementar, no contradecir, estos esfuerzos. La idea de implementar acciones que garanticen igualdad de oportunidades sin distinción, en lugar de enfocar la atención en un solo grupo, refleja una visión más amplia y equitativa de la justicia social.

La alternativa de considerar el crimen de odio como una agravante en lugar de un delito autónomo surge como una solución pragmática para integrar la protección contra estos actos dentro del marco penal vigente. Esta figura jurídica permitiría que, ante un homicidio u otro delito, la motivación de odio se considere como un factor que incrementa la pena, reconociendo así la particular alevosía y el daño social que implica. La participación activa de diversos legisladores y asesores en este debate subraya el compromiso de las instituciones por encontrar las mejores vías para salvaguardar los derechos humanos y construir una sociedad más justa y segura para todas las personas. La deliberación continuará, buscando el consenso y la formulación de una normativa que sea efectiva, inclusiva y jurídicamente sólida, respondiendo así a las demandas de justicia que emanan de la sociedad guanajuatense y más allá.





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