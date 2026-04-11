Cáceres Desmiente Conflictos en el América y Apoya a Henry Martín

El defensa del América, Sebastián Cáceres, rechaza rumores sobre divisiones en el vestuario y respalda a Henry Martín, asegurando un ambiente de unidad y enfocándose en el partido contra Cruz Azul.

Sebastián Cáceres , defensa central del Club América , ha salido al paso de los rumores y especulaciones que han surgido en torno al vestuario del equipo y a la situación de algunos jugadores, especialmente en el contexto del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Cáceres, en sus declaraciones, ha enfatizado la unidad y la buena atmósfera que prevalece dentro del conjunto de Coapa, desmintiendo categóricamente cualquier indicio de conflicto interno o de tensiones que pudieran estar afectando el rendimiento del equipo. El defensor uruguayo, conocido por su liderazgo y su compromiso con el club, ha querido dejar claro que el vestidor está unido y enfocado en los objetivos deportivos, desestimando las informaciones que sugieren divisiones o disputas entre los futbolistas. Su postura refleja la importancia de mantener un ambiente de trabajo positivo y de cohesión, aspectos fundamentales para afrontar con éxito las exigencias de la competición. Además, Cáceres aprovechó la ocasión para referirse a la situación de Henry Martín, el capitán y delantero estrella del equipo, desmintiendo cualquier rumor sobre un supuesto conflicto entre ambos o sobre desacuerdos en torno a la recuperación física del jugador.\El caso de Henry Martín fue uno de los puntos centrales de las declaraciones de Cáceres. El defensa desestimó las versiones que circulaban sobre supuestas fricciones con el delantero, atribuyendo las especulaciones a intentos de generar polémica o de justificar situaciones no relacionadas con el estado real de los hechos. Cáceres fue tajante al señalar que la ausencia de Martín en los terrenos de juego se debe exclusivamente a motivos médicos y a su proceso de recuperación de una lesión. El defensor destacó la voluntad del jugador por regresar a la actividad lo antes posible y aseguró que el cuerpo técnico y el personal médico están tomando todas las precauciones necesarias para garantizar una recuperación completa y evitar recaídas. “Lo primero que voy a recomendar es que dejen de inventar cosas, eso de que sacan de Henry no tiene nada qué ver, se lo inventan para generar polémica o justificación, simplemente es un tema médico, él quiere volver. Se le ha dificultado por diferentes motivos, pero no pasa por otro lado, lo mejor en ese sentido es dejar de inventar cosas, el jugador quiere volver y si no ha vuelto, no es por otra cosa que por su estado físico”, agregó Cáceres, reforzando así el mensaje de unidad y transparencia dentro del club. Esta postura de Cáceres se alinea con la estrategia del club de mantener un perfil bajo en cuanto a los detalles médicos y de recuperación de sus jugadores, priorizando la privacidad y el bienestar de los mismos.\El próximo desafío para el Club América será el enfrentamiento contra Cruz Azul este sábado en el Estadio Banorte, correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Este partido, que siempre genera gran expectación, será una prueba importante para el equipo, que buscará consolidar su posición en la tabla y demostrar la fortaleza y cohesión que, según Cáceres, existe en el vestidor. La ausencia de Henry Martín, debido a su proceso de recuperación, será un factor a considerar, pero el equipo confía en la capacidad de sus demás jugadores para cubrir su baja y afrontar el encuentro con determinación y profesionalismo. La declaración de Cáceres, al desmentir los rumores y reafirmar la unidad del grupo, cobra especial relevancia en vísperas de este crucial partido. El ambiente interno del equipo, la confianza entre los jugadores y el respaldo del cuerpo técnico son elementos clave para alcanzar los objetivos deportivos, y las palabras del defensa uruguayo buscan reforzar precisamente estos aspectos. El Club América busca demostrar en la cancha que, a pesar de los rumores y las especulaciones externas, el equipo está unido, enfocado y preparado para afrontar los desafíos del torneo





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