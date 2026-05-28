Cámara de Diputados aprueba cambios constitucionales en elección judicial para 2028

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular cambios constitucionales relacionados con la elección judicial para que se realicen en 2028 y no en 2027 como estaba previsto. Durante la discusión, los legisladores presentaron 296 reservas, de las cuales solo pasaron dos de Morena y otra del PT. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum planteaba en el artículo 35 de la Constitución que la revocación de mandato coincida en elecciones federales o locales, pero el PT se impuso para que la consulta se realice el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional.

Después de casi 15 horas de discusión, enfrentamientos y hasta descalificaciones de 'huevones', la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular cambios constitucionales relacionados con la elección judicial para que se realicen en 2028 y no en 2027 como estaba previsto.

Durante todo el día, los legisladores presentaron 296 reservas, de las cuales solo pasaron dos de Morena, con las que se permite la reelección de magistrados electorales y recortan el periodo de magistrados de circuito y jueces de distrito, y otra del PT en la que se evita que la consulta de revocación de mandato se empate con las elecciones presidenciales o intermedias. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum planteaba en el artículo 35 de la Constitución que la revocación de mandato coincida en elecciones federales o locales, pero el PT se impuso para que la consulta se realice el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional.

'Tiene el propósito de que quede preciso que no va haber posibilidad de que empaten las elecciones federales con la revocación de mandato', comentó el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval. Con esto, el PT se impuso por tercera vez a una reforma presidencial. El partido frenó la segunda propuesta de reforma electoral de la presidencia Sheinbaum, sino que planteaba que la revocación de mandato coincidiera con las elecciones de 2027.

El partido encabezado por Alberto Anaya detuvo esa propuesta, ya que advirtió que esto generaría inequidad. Eso se sumó al rechazo del PT a la iniciativa presidencial que reducía el presupuesto de los partidos políticos y desaparecía los senadores plurinominales.

Amplían periodo a magistrados La segunda reserva que pasó fue presentada del diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna en la que permite que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que están en funciones puedan ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal de 2028. Esta propuesta fue rechazada por algunos morenistas, como Alfonso Ramírez Cuéllar, quien dijo que con este planteamiento se avala la reelección de los magistrados, por lo que pidió que por 'decoro' y 'decencia' se rechazara.

Sin embargo, no fue así. Recortan periodo de jueces La tercera reserva aprobada fue presentada por los morenistas Leonel Godoy y Ricardo Monreal, en la que se le da 90 días naturales a los Congresos locales para realizar las adecuaciones necesarias a sus constituciones para adecuarlas a lo que establece la Constitución en materia de elección judicial.

También agrega un párrafo para señalar que el periodo de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito que sean electos en 2028 durarán ocho años, por lo que vencerá en 2036; es decir a estos juzgadores les recortan un año, porque el cargo Discusión entre descalificaciones En la discusión de casi 15 horas, los diputados de la oposición realizaron una serie de críticas en contra de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que si era centralista, porque los estados deben sujetarse al modelo federal para la elección de candidatos a juzgadores; que de forma 'tramposa' metían la revocación de mandato a que se lleve a cabo el mismo día de lecciones federales y locales.

Y aunque presentaron reservas, ninguna fue aceptada. Morena hasta rechazo la propuesta de su diputada Olga Sánchez Cordero, quien planteó que la renovación del Tribunal de Disciplina se hiciera de manera escalonada.

Sin embargo, no fueron los únicos reclamos que se escucharon en el Pleno de la Cámara de Diputados, el cual en la mayor parte del tiempo tuvo no más de 30 legisladores, cuando está conformado por 500. El resto se la encontraba en sus oficinas o comiendo en el restaurante que está dentro de San Lázar





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