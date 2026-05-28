Cámara de Diputados aprueba reforma constitucional al Poder Judicial

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma al Poder Judicial que aplaza elecciones judiciales hasta 2028 y modifica la estructura de la Suprema Corte. La oposición critica posibles violaciones constitucionales.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma al Poder Judicial .

El dictamen, impulsado por Morena y el Partido del Trabajo, incluye disposiciones clave como el aplazamiento de las elecciones de jueces y magistrados hasta junio de 2028, así como ajustes en la metodología para seleccionar candidaturas judiciales. La reforma fue defendida por sus promotores argumentando que busca combatir privilegios e impunidad dentro del sistema judicial.

'Esta reforma es necesaria porque el pueblo no podía acceder a una justicia pronta y expedita, y cómo los poderosos encontraban protección en tribunales', sostuvo un diputado morenista durante el debate. Uno de los cambios más significativos es la transformación de las antiguas salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 'Secciones', con el objetivo de agilizar la discusión de asuntos dentro del máximo tribunal.

Además, se modificó una de las reservas para proponer que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ya estaban en funciones antes de la elección judicial de 2025 puedan reelegirse en el próximo proceso. Esta medida fue criticada públicamente por la oposición, que advirtió que podría violar disposiciones constitucionales.

'Es una falta demasiado grave que trastoca el mandato del artículo 99 de nuestra Constitución', expresó un diputado del PAN. La propuesta permitiría a los magistrados permanecer en el tribunal hasta siete años adicionales, después de haber acumulado ya una década en el cargo. El debate se tornó tenso en varios momentos.

Uno de los más álgidos ocurrió cuando un diputado del PRI llamó 'asesino' al morenista Leonel Godoy Rangel desde la tribuna, lo que provocó una ola de gritos y reclamos entre los legisladores. La presidenta de la Mesa Directiva intentó calmar los ánimos durante varios minutos, sin éxito. El diputado morenista pidió retirar al priista de la tribuna y reclamó a la presidencia ejercer autoridad sobre la asamblea.

Además, se discutieron reservas relacionadas con la nulidad electoral por presunta intervención extranjera. Finalmente, el dictamen fue aprobado en sus términos y turnado al Senado para su análisis y eventual ratificación. La reforma al Poder Judicial es una de las más ambiciosas del actual gobierno y ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y la separación de poderes





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