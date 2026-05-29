Cámara de Diputados aprueba reformas clave en maratónica sesión de 33 horas

En una sesión extraordinaria que duró 33 horas, la Cámara de Diputados aprobó dos reformas constitucionales sobre elección judicial e intervención extranjera, así como una comisión de verificación de candidaturas. Las reformas buscan fortalecer la soberanía y transparencia electoral, pero han generado polémica por la reelección de magistrados y la postergación de sanciones.

La Cámara de Diputados de México concluyó un periodo extraordinario de sesiones que duró 33 horas continuas, durante el cual se aprobaron tres instrumentos jurídicos considerados clave por la mayoría parlamentaria: dos reformas constitucionales y una modificación reglamentaria en materia electoral.

La extensa jornada legislativa permitió avalar cambios relacionados con la elección del Poder Judicial, la creación de mecanismos de verificación de candidaturas y disposiciones sobre intervención extranjera en procesos electorales nacionales. Estos cambios representan un esfuerzo del actual gobierno por fortalecer la soberanía y la transparencia electoral, aunque han generado debate entre las distintas fuerzas políticas.

La primera reforma constitucional aprobada modifica aspectos vinculados con los procesos de elección y permanencia de jueces y magistrados, incluyendo ajustes sobre los plazos para la renovación de cargos judiciales. Esta reforma fue avalada en lo general y en lo particular con cambios, destacando la decisión de aplazar la elección judicial prevista para 2027 hasta el primer domingo de junio de 2028.

Además, se estableció que la revocación de mandato ocurrirá el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional. En la votación particular, se alcanzó una mayoría calificada de 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones.

Un punto controvertido surgió cuando la bancada de Morena propuso una reserva de último minuto, en la madrugada del jueves, para permitir que magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en funciones puedan ser reelegidos hasta 2034, lo que contradice la exigencia presidencial de no reelección. Esta propuesta, respaldada por el PVEM y el PT, permitiría a magistrados como Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón mantenerse en sus cargos durante 17 años de manera interrumpida.

La segunda reforma constitucional incorpora disposiciones relacionadas con la intervención extranjera en elecciones nacionales y contempla la posibilidad de nulidad de comicios en casos donde se acrediten conductas de intromisión de gobiernos o entidades de otros países. Medios como The New York Times señalan que esta iniciativa parece dirigida contra Washington, después de meses de quejas de que ese gobierno amenaza la soberanía mexicana.

Sin embargo, la legislación secundaria que reglamentaría la aplicación concreta de dichas sanciones fue retirada del orden del día para ampliar el diálogo entre fuerzas políticas. Por lo tanto, las disposiciones específicas no entrarían en vigor para el proceso electoral de 2027, quedando su aplicación postergada hasta las elecciones de 2030, en las que México renovará su Presidencia.

Esta decisión generó críticas de la oposición, que considera que la reforma es un intento de limitar la libertad de expresión, aunque el diputado Ricardo Monrael rechazó que busque censurar publicaciones extranjeras. Adicionalmente, el pleno aprobó la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un mecanismo que permitirá establecer coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financieras para revisar perfiles de aspirantes a cargos de elección popular.

La comisión estará integrada por consejerías del INE y tendrá como objetivo fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la selección de candidaturas. El dictamen a la iniciativa presidencial fue aprobado en lo general con 316 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones.

Esta comisión deberá estar instalada antes del inicio del proceso electoral de 2027, y se encargará de recibir de los partidos políticos o de personas que aspiren a candidaturas independientes los listados de sus postulantes, previo a su registro ante la autoridad electoral, para realizar un análisis de riesgo sobre sus perfiles. Con estas medidas, el gobierno busca garantizar que los candidatos cumplan con los requisitos de integridad y evitar la infiltración del crimen organizado en la política, aunque persisten dudas sobre su implementación y posibles sesgos partidistas





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