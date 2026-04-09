Cámara de Diputados Avala Facultar a la SICT en la Construcción de Hospitales y Clínicas

La Cámara de Diputados aprueba reforma que permite a la SICT participar en proyectos de infraestructura de salud, a solicitud de autoridades federales y en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

La Cámara de Diputados ha aprobado una reforma trascendental que otorga a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ( SICT ) la facultad de intervenir en proyectos de infraestructura sanitaria. Esta decisión, tomada tras la aprobación del llamado 'Plan B' electoral, permitirá a la SICT participar activamente en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas relacionadas con la salud.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada con una amplia mayoría de 423 votos a favor, 37 en contra y ninguna abstención, demostrando un respaldo significativo por parte de los legisladores. El dictamen, que ahora pasará al Senado para su análisis y eventual ratificación, incorpora una nueva fracción al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, formalizando así la participación de la SICT en el ámbito de la infraestructura de salud.\El decreto aprobado establece que la participación de la SICT se realizará a solicitud de las autoridades federales competentes y en estrecha coordinación con los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Un aspecto crucial de la reforma es que su implementación no implicará la asignación de recursos adicionales. Las erogaciones necesarias para llevar a cabo estos proyectos se cubrirán con el presupuesto ya aprobado para la SICT, lo que genera un debate sobre la posible reasignación de fondos y la optimización de los recursos existentes. Además, el Ejecutivo federal tendrá un plazo definido para realizar las adecuaciones normativas necesarias, garantizando así la correcta aplicación de la nueva legislación. Este marco legal busca fortalecer la infraestructura de salud del país, respondiendo a la creciente demanda de servicios médicos y contribuyendo a la universalización de la atención médica, un objetivo clave en la agenda política actual.\La aprobación de esta reforma ha generado diversas reacciones entre los legisladores, reflejando opiniones divergentes sobre su alcance y viabilidad. Mientras algunos, como la diputada morenista Sandra Patricia Palacios Medina, celebran la medida como un paso fundamental para fortalecer la infraestructura sanitaria y garantizar una salud digna para la población, otros expresan reservas y preocupaciones. El diputado panista Gerardo Ponce de León Valdés, aunque apoya la iniciativa, advierte sobre la falta de definiciones operativas claras y la necesidad de establecer reglas precisas sobre la participación de la SICT y la asignación de responsabilidades. El diputado del PRI, Miguel Alonso Reyes, expresa su preocupación por la falta de especialización de la SICT en materia de salud, sugiriendo que esto podría llevar a obras de menor calidad o ejecución extemporánea. Por su parte, el emecista Miguel Ángel Sánchez Rivera coincide en la necesidad de ampliar la infraestructura hospitalaria, pero enfatiza la importancia de garantizar un equipamiento adecuado y una coordinación efectiva con los estados y municipios para asegurar la calidad de los servicios. La sesión concluyó con la instrucción de incorporar las reservas no presentadas en tribuna al Diario de los Debates, y con la cita a la próxima reunión, evidenciando el interés en continuar el debate y abordar las inquietudes planteadas





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