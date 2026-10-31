Cámara de Diputados definirá a la nueva presidencia del INE; Blanca Cruz asume de forma provisional

La Cámara de Diputados deberá elegir a la nueva presidencia del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei. Blanca Cruz García asumió la presidencia provisional el 27 de octubre.

La Cámara de Diputados deberá definir a la persona que encabezará el organismo electoral, mientras tanto, Blanca Cruz García asumió la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral ( INE). El proceso para designar a quien ocupará el cargo de manera definitiva comenzó tras la renuncia de Guadalupe Taddei, anunciada el 25 de octubre de 2026, y la decisión final corresponderá a la Cámara de Diputados.

Todavía no existe una fecha oficial para elegir a la sustituta de Taddei, por lo que el procedimiento dependerá de la convocatoria que emita el Poder Legislativo y de las etapas de evaluación establecidas en la Constitución. Por ahora, Blanca Yassahara Cruz García quedó al frente del INE, luego de que el Consejo General aprobara por unanimidad su designación durante una sesión extraordinaria celebrada el 27 de octubre.

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Designación provisional de Blanca Cruz García

Blanca Cruz García fue designada consejera presidenta provisional el 27 de octubre. La decisión fue aprobada por unanimidad de los integrantes del Consejo General, con el propósito de garantizar la continuidad institucional y administrativa del organismo. Cruz García es licenciada y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Anteriormente se desempeñó como presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla y se incorporó al Consejo General del INE el 21 de abril de 2026. Su nombramiento es temporal, por lo que permanecerá al frente del organismo hasta que la Cámara de Diputados concluya el procedimiento para designar a la persona que ocupará definitivamente la presidencia.

El relevo ocurre a poco más de tres años de que Taddei asumiera la presidencia del organismo, en abril de 2023, para un periodo que originalmente debía concluir en abril de 2032. La Constitución establece que, ante una vacante en la presidencia del Consejo General, la Cámara de Diputados deberá realizar la designación correspondiente en el plazo más breve posible.

Proceso legislativo para la presidencia del INE

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, estimó que el proceso podría desarrollarse en un periodo de entre cuatro y cinco semanas, aunque este plazo no constituye una fecha oficial. En ese escenario, la designación podría concretarse entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2026, siempre que las distintas etapas avancen conforme a los tiempos previstos por los legisladores.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, celebrada el 27 de octubre, también se informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados tenía previsto presentar el proyecto de convocatoria durante la primera semana de noviembre. Será ese documento el que establezca las fechas de registro, evaluación de aspirantes y selección de los perfiles que participarán en la etapa final.

De acuerdo con la Constitución, la designación de la persona que presidirá el Consejo General del INE corresponde a la Cámara de Diputados, mediante un procedimiento de evaluación y votación. El comité de evaluación estará conformado por cinco personas: tres designadas por el órgano de dirección política de la Cámara y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El Pleno deberá elegir a la nueva presidencia mediante el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores presentes. En caso de que no se alcance la mayoría requerida dentro del plazo establecido, la Constitución contempla mecanismos de insaculación, es decir, selección mediante sorteo, incluida la eventual intervención de la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, la nueva presidencia del INE no será elegida mediante una votación ciudadana, sino a través del procedimiento constitucional a cargo del Poder Legislativo.

Duración del encargo y contexto de la renuncia

Los consejeros electorales tienen periodos de nueve años, pero la duración del nombramiento depende del momento en que se produzca la vacante. El artículo 41 constitucional establece que, cuando la ausencia definitiva de una consejería ocurre durante los primeros seis años del encargo, la persona designada deberá concluir el periodo originalmente previsto. En cambio, si la vacante se presenta durante los últimos tres años, la designación corresponde a un nuevo periodo completo de nueve años.

Debido a que Guadalupe Taddei asumió la presidencia en abril de 2023 y presentó su renuncia en octubre de 2026, la persona que sea elegida para sustituirla deberá completar el periodo que concluye en abril de 2032. Esto significa que la próxima presidenta del INE no comenzará un nuevo mandato de nueve años, sino que ocupará el cargo durante el tiempo restante del periodo para el cual había sido designada Taddei.

Guadalupe Taddei anunció su decisión de dejar la presidencia del INE el 25 de octubre de 2026, mediante un mensaje difundido por el propio organismo electoral. En su posicionamiento, sostuvo que su salida buscaba preservar la estabilidad, credibilidad e independencia institucional, en un contexto marcado por señalamientos públicos relacionados con presuntas irregularidades administrativas y posibles conflictos de interés vinculados con proveedores del instituto. La ahora expresidenta también señaló que su renuncia no debía impedir el esclarecimiento de los hechos que correspondiera investigar.