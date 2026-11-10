Cámara de Representantes frena juicio político contra Pete Hegseth

La Cámara de Representantes frenó con 211 votos a favor y 204 en contra el juicio político al secretario de Guerra Pete Hegseth, impulsado por Thomas Massie.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos frenó la iniciativa para someter a juicio político al secretario de Guerra, Pete Hegseth. La propuesta fue impulsada por el congresista republicano Thomas Massie, quien presentó ocho artículos de juicio político en contra del funcionario. El bloqueo se produjo en el Capitolio, donde los legisladores votaron sobre el futuro del caso.

Hegseth respondió a los ocho artículos en la jornada en que se conoció la votación. Según la información disponible, el secretario de Guerra ofreció una rueda de prensa en el Pentágono y denunció que el intento de juicio político no es más que una farsa.

Also read Representante republicano presenta resolución para destituir a Pete Hegseth, secretario de Defensa de EU

Votación en la Cámara de Representantes que bloqueó el juicio político

La Cámara de Representantes bloqueó la posibilidad de que Pete Hegseth enfrente un juicio político tras una votación de 211 a favor y 204 en contra. El resultado dejó sin avanzar la iniciativa presentada por Thomas Massie.

El proceso de juicio político en la Cámara funciona mediante artículos formales de acusación, que deben ser evaluados por el comité correspondiente antes de llegar al pleno. En este caso, ese comité sigue liderado por republicanos, lo que les permite decidir si archivan el caso en su totalidad.

Massie sostuvo que el funcionario debía responder por sus decisiones en materia militar. Sus argumentos se centraron en la presunta violación de la Constitución, por lo que el debate quedó enmarcado en las competencias del Congreso.

Acusaciones contra Hegseth por operaciones militares y guerra en Irán

Los ocho artículos acusan a Pete Hegseth de violar la Constitución al sostener la guerra en Irán sin el permiso del Congreso. Los documentos también mencionan otras supuestas irregularidades en operaciones militares contra Irán, Venezuela, Yemen y las narcolanchas en América Latina.

Uno de los artículos señala a Hegseth por represalias contra el senador demócrata Mark Kelly. Kelly afirmó que el problema va más allá de su caso y que afecta a un par de millones de militares retirados.

El senador demócrata Rubén Gallego cuestionó directamente la versión del secretario sobre estas operaciones. Gallego sostuvo que Hegseth mintió para mantener al país en la guerra y para intentar protegerse de responsabilidades legales. Estas afirmaciones son posiciones del senador y no han sido establecidas en un tribunal.

Reservas republicanas y próximos pasos del comité

Algunos republicanos han expresado reservas sobre la gestión de Pete Hegseth al frente del Departamento de Guerra. Sin embargo, no todos los legisladores de ese partido están dispuestos a respaldar su destitución.

Como el comité que evalúa los ocho artículos continúa bajo control republicano, la decisión final sobre archivar el caso queda en manos de esa mayoría. Hasta el momento, la fuente no detalla una nueva fecha para una votación adicional sobre el tema.

Para los militares retirados y para las fuerzas armadas, el caso plantea preguntas sobre los límites de las operaciones militares y el control del Congreso. Las acusaciones y la respuesta del Pentágono seguirán siendo el centro del debate político en Washington.