Cámara Nacional del Autotransporte de Carga: carreteras federales en mal estado y obras en Veracruz

El consejero de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Enrique Rustrián, señaló que hay un sinnúmero de carreteras federales que están en mal estado y requieren mucha inversión. Algunas de estas tienen baches que son de grandes dimensiones, como ocurre con la que enlaza de Fortín a Ixtaczoquitlán en el tramo de Cuautlapan. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Veracruz anunció una inversión de 4 mil 170 millones de pesos, que serán destinados a la conservación y mantenimiento de la Red Carretera Federal Libre de Peaje en Veracruz.

El consejero de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Enrique Rustrián, indicó que hay un sinnúmero de carreteras federales que están en mal estado y requieren mucha inversión.

Algunas de estas tienen baches que son de grandes dimensiones, como ocurre con la que enlaza de Fortín a Ixtaczoquitlán en el tramo de Cuautlapan, ruta muy usada para viajar de Córdoba a Orizaba durante la reparación del puente de Metlac, por donde pasó mucho camión pesado.

"El gobierno debe ponerle mucho empeño para poderla rehabilitar porque es muy importante para toda la zona, pues se toma cuando hay algún percance en la autopista y poder circular por ahí. " Hay varias carreteras de nuestra zona que requieren mantenimiento: empezamos desde la zona de Yanga, Cuitláhuac, hasta La Tinaja, que la zona federal la verdad es que esta muy dañada, desde la autopista hacia la zona de Rancho Trejo, Paraje.

Si nos vamos hacia La Tinaja, Tierra Blanca, Cosamalopan, Acayucan, todo eso. Entonces el dinero que tiene previsto SICT inyectar nos va ayudar mucho". Es de recordar que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Veracruz anunció una inversión de 4 mil 170 millones de pesos, que serán destinados a la conservación y mantenimiento de la Red Carretera Federal Libre de Peaje en Veracruz,.que cuenta con una longitud de 2 mil 611 kilómetros.

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