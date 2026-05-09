Explica qué ingredientes debes evitar, cuáles son seguros y cómo adaptar tu rutina skincare durante el embarazo para proteger tu salud y la de tu bebé.

Conoce qué ingredientes debes evitar, cuáles son seguros y cómo adaptar tu rutina para proteger tu salud y la de tu bebé y protectores solares forman parte de esa rutina diaria que nos acompaña desde la adolescencia hasta la madurez.

Algunas rutinas complejas de ten pasos e intensivos con concentraciones elevadas que dominabas a la perfección necesitan una serie de ajustes que no tienen que ver con un tema de vanidad, sino de salud: es mejor mantenerlo simple, aquí sí aplica el dicho: 'Menos es más'. Desde el primer trimestre, el cuerpo experimenta un aumento en hormonas como los estrógenos y la progesterona, lo que puede hacer que la piel sea más sensible al sol y los cambios climáticos.

Primero, debes visitar a tu dermatólogo de confianza y, posteriormente, ajustar las rutinas hipercomplejas de diez pasos y los tratamientos intensivos con concentraciones altas. De acuerdo con la American Academy of Dermatology, la prioridad es mantener los tres pilares fundamentales: la absorción tópica es muy baja, por pura precaución médica se prohíban totalmente.

Por otro lado, la hidroquinona, un despigmentante efectivo, también tiene una alta tasa de absorción sistémica y generalmente no se recomienda durante el embarazo. Kies activos de alto rendimiento que se ajusten a tu piel y quédense en las necesidades dermatológicas de tu bebé y protectores solares





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