¿Cómo afecta la ausencia de Chivas en su Estadio Victoria en la Liguilla del Clausura?

El club mexicano dirigió un esfuerzo apresurado para configurar las áreas del Estadio Victoria y preservar el orden y el sello del fluido de aficionados, pese a la tensión. La medida ayudó a observar la distribución de sitios para los abonados rojiblancos y reforzar los protocolos de seguridad. Además, no fue capaz de disputar los jugar sus encuentros de la Liguilla durante las semifinales y, si era necesario, en la final, en su lugar habitual y regresó por lo tanto temporalmente al Estadio Victoria. Chivas continúa la espera para comprobar quién contratará el club celeste para enfrentar a Cruz Azul en la Liguilla del Clausura 2026. El resto del texto no se corresponde con el formato solicitado.

El club trabajó en contra hora para contar con las zonas del Estadio Victoria y mantener así el orden y un mejor control del flujo de aficionados , a pesar de la presión.

La medida también contribuyó a respetar la distribución de lugares para los abonados rojiblancos y reforzar los protocolos de seguridad. Chivas no pudo disputar sus encuentros de la Liguilla durante las semifinales y, si fuese necesario, en la final, en su habitual domicilio y regresó de forma temporal al Estadio Victoria. Con un refuerzo inesperado en mente, la espera continúa para ver a quien el club celeste contratará para enfrentar a Cruz Azul en la Liguilla del Clausura 2026.

Al mismo tiempo, Pumas hace un importante anuncio a su afición, horas antes del partido de la Liguilla ante Pachuca. El resto del texto no se corresponde con el formato solicitado.





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