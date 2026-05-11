Cómo afectan las altas temperaturas al perfume y cuáles son las notas olfativas que pueden ser demasiado intensas

Las notas olfativas que pueden ser demasiado intensas o pesadas durante el verano son aquellas que en invierno se sienten elegantes, envolventes o sofisticadas, pero bajo temperaturas elevadas pueden volverse agotadoras en cuestión de minutos.

Las altas temperaturas afectan drásticamente la manera en que un perfume evoluciona en la piel. A continuación, se detallan las notas olfativas que pueden ser demasiado intensas, pesadas o invasivas durante el verano 2026.

Unas notas que, en el frío invernal, se sienten elegantes, envolventes o sofisticadas, pueden volverse agotadoras en cuestión de minutos bajo temperaturas elevadas. La humedad, el calor y la exposición solar alteran la evolución de las fragancias sobre la piel, intensificando ciertas notas hasta el punto de hacerlas difíciles de llevar. Por ejemplo, el azúcar tostado puede reaccionar de forma pesada bajo el calor, especialmente durante el día.

El problema no es la nota en sí, sino su concentración; en ambientes cálidos, este tipo de composiciones tienden a amplificarse rápidamente y pueden resultar invasivas tanto para quien las usa como para quienes están alrededor. Por otra parte, fragancias dominadas por oud, incienso oscuro, canela intensa o mezclas ambaradas suelen funcionar mejor en noches frías o temporadas menos húmedas. En verano, la piel transpira más y acelera la proyección del perfume.

Eso hace que perfumes acordes demasiado talcados o densamente cosméticos puedan verse anticuados o sofocantes cuando las temperaturas suben. La perfumería actual tiende a favorecer acabados más translúcidos, donde la sensación de limpieza tiene más protagonismo que la saturación aromática. En cuanto a los ingredientes, no significa que ciertos ingredientes estén prohibidos en verano. La diferencia está en la formulación y la intensidad.

Por ejemplo, la vainilla puede funcionar perfectamente si aparece mezclada con notas cítricas, verdes o salinas que le den ligereza. También hay un cambio importante en cómo se aplican las fragancias. Cada vez más perfumistas recomiendan reducir la cantidad durante el verano y evitar zonas directamentespuestas al sol, ya que el exceso de producto, combinado con calor y sudor, puede alterar la composición original y volver cualquier aroma más agresivo de lo que fue diseñado para ser.

Hablando de tendencias, perfumes con un efecto metalizado llamadas ‘uñas chrome ombré’ han ganado terreno en los últimos años. Cuando se recomienda llevarlas y cuándo no, se debe evaluar individualmente.

Por otro lado, el perfume unisex Wild Vetiver de Creed, compuesto por notas verdes, cítricas y amaderadas, ha vuelto este año y se ha convertido en uno de los perfumes más vendidos y esperados entre los perfumista y las consumidoras. Expertos opinan que, entre las tendencias para esta temporada, La perfumería coreana está ganando fuerza en la formación de perfiles de estilo y gustos olfativos y, en particular, entre quienes marcan tendencia





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