Cómo cobrar el premio del sorteo de la lotería Astro Luna

Requisitos y procedimientos para cobrar el premio en los sorteos de la lotería Astro Luna en Colombia y México.

El premio del sorteo de la lotería Astro Luna se brinda a través de un pago llamado contrapartida, el cual se basa en el número de aciertos que se logren en una apuesta.

Para poder ganar, se debe acertar a las cuatro cifras, a las últimas tres cifras o a las últimas dos cifras en orden de izquierda a derecha con un signo. Los ganadores de los premios iguales o mayores a 182 UVT, es decir 9.532.068 pesos colombianos, deben presentarse en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque de gerencia a nombre del primer beneficiario, con cruce restrictivo para consignar únicamente en la cuenta bancaria del primer beneficiario.

El cheque debe estar correctamente diligenciado en cada campo de forma legible y sin tachones ni enmendaduras. Además, se requiere presentar una de las siguientes identificaciones: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, carné diplomático, pasaporte vigente o PPT (Permiso de protección temporal) en el artículo 12 de la ley 1393 de 2010. Es importante destacar que el cálculo del pago del premio se realiza sobre el valor apostado y no por el valor total pagado del tiquete.

Los sorteos de la lotería Astro Luna se llevan a cabo en Colombia y México





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Astro Luna Sorteo Premio Contrapartida Cheque De Gerencia

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