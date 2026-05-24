Cómo combinar pantalones planos o con plataforma con jeans en primavera

Los pantalones planos y los de plataforma son dos clásicos que nunca pasan de moda, y ahora se pueden combinar con jeans, que han ganado mucho terreno y pueden combinarse con todo y en todas partes. Gracias a su corte de cintura alta y ancho de rodamiento que alarga la figura, los tenis de plataforma son la mejor combinación. Unaviken con una camiseta de tirantes con flores y de jeans de piernas anchas, y complemente con una diadema o pañolía —ya sea para el cuello o el cabello—, tenis de plataforma deportivos no pueden faltar para lograr un outfit casual nada descuidado.

Existen muchos diseños de pantalones para elegir, pero siempre hay dos clásicos que no se quedan atrás: pantalones planos o con plataforma. Cada temporada muestra que uno de estos es el elegido para lucirse durante los siguientes meses.

Los de suela plana se muestran discretos y sencillos, mientras que los de plataforma son una alternativa más audaz e incluso divertida. Pero hay una razón más para considerar estos últimos durante la primavera: lucen mejor con jeans, han ganado mucho terreno y ahora se pueden combinar con todo y en todas partes. Gracias a su corte de cintura alta y ancho de rodamiento que alarga la figura, los tenis de plataforma son la mejor combinación.

Para llevar con jeans palazzo en primavera 2026, no te sientes intimidada por el calzado. La solución está en aquellos diseños más discretos que tienen la misma habilidad de elevar el look sin llevarlo al extremo. Por ejemplo, una camiseta de tirantes con flores搭 jeans de piernas anchas vale la pena llevarla de la mano.

Además, complemente con una diadema o pañolía —ya sea para el cuello o el cabello—, tenis de plataforma deportivos no pueden faltar para lograr un outfit casual nada descuidado. Las expertas de diferentes capitales de la moda nos confirmaron en más de una ocasión que es posible. Desde las que tienen tiras para un toque de drama, hasta las transparentes para un atuendo sensual, todas se llevan muy bien con





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