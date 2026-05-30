Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Cómo escribir más rápido con el teclado virtual de Android

Tecnología News

Cómo escribir más rápido con el teclado virtual de Android
AndroidTeclado VirtualEscritura Rápida
📆5/30/2026 7:14 AM
📰Hipertextual
14 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 23% · Publisher: 80%

El truco consiste en mantener pulsada la tecla 123 del teclado virtual de Android y deslizar el dedo por las distintas teclas o botones. De esta manera, se pueden acceder a los números, símbolos y caracteres especiales de manera rápida y sencilla.

El teclado virtual de Android ofrece varias opciones para introducir emojis, animaciones GIF, hablar en vez de escribir, cambiar de idioma y traducir texto. Sin embargo, escribir con un teclado que incluye varios teclados puede ser un proceso lento y tedioso.

Una de las características del teclado virtual de Android es el botón 123, que alterna entre el teclado alfabético, el teclado numérico y los símbolos. Aunque esto puede parecer una nimiedad, hay un truco que puede hacer que la escritura sea más rápida y sencilla

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hipertextual /  🏆 8. in MX

Android Teclado Virtual Escritura Rápida Truco

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-30 10:22:22