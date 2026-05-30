Cómo escribir más rápido con el teclado virtual de Android

El truco consiste en mantener pulsada la tecla 123 del teclado virtual de Android y deslizar el dedo por las distintas teclas o botones. De esta manera, se pueden acceder a los números, símbolos y caracteres especiales de manera rápida y sencilla.

El teclado virtual de Android ofrece varias opciones para introducir emojis, animaciones GIF, hablar en vez de escribir, cambiar de idioma y traducir texto. Sin embargo, escribir con un teclado que incluye varios teclados puede ser un proceso lento y tedioso.

Una de las características del teclado virtual de Android es el botón 123, que alterna entre el teclado alfabético, el teclado numérico y los símbolos. Aunque esto puede parecer una nimiedad, hay un truco que puede hacer que la escritura sea más rápida y sencilla





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