Cómo retirar efectivo con la Tarjeta Bienestar

Después de una expansión de sucursales y cajeros, el Banco del Bienestar abrió el límite de retiro a 12 mil pesos por operación. Esto permite a los usuarios realizar varios retiros consecutivos hasta disponer del total de su dinero, siempre respetando el límite establecido por cada movimiento.

La Tarjeta Bienestar es utilizada para distribuir distintos programas sociales federales, incluyendo la Pension para Mayores y la Pension para Personas con Discapacidad, entre otros.

Para muchos beneficiarios, especialmente adultos mayores, conocer el monto máximo de retiro ayuda a planificar mejor sus gastos. El Banco del Bienestar ha ampliado su red de sucursales y cajeros para facilitar el acceso a los apoyos sociales en distintas regiones del país. Para retirar dinero de forma segura, se recomienda acudir a cajeros en horarios con menor afluencia y revisar el entorno antes de realizar operaciones





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