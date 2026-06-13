Cómo viajar de Guanajuato a las ciudades sede del Mundial 2026: opciones de avión, autobús y coche compartido

Guía completa para los guanajuatenses que desean asistir al Mundial 2026 en México. Se describen las rutas, costos y tiempos de vuelo desde Silao, los servicios de autobús desde León e Irapuato, y las plataformas de coche compartido como BlaBlaCar y roll&bits, para llegar a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Viajar desde el estado de Guanajuato a las ciudades sede del Mundial 2026 en México se ha convertido en una prioridad para miles de aficionados que desean vivir la fiebre futbolera en vivo.

El torneo contará con nueve partidos distribuidos entre tres ciudades mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Aunque algunos ya poseen boletos, muchos guanajuatenses quieren experimentar la atmósfera del evento acercándose a las sedes, ya sea para apoyar a sus selecciones favoritas o simplemente para disfrutar del espectáculo. A continuación se presentan las alternativas de transporte más relevantes, organizadas según presupuesto, comodidad y tiempo de recorrido, para que cada viajero pueda elegir la que mejor se ajuste a sus necesidades.

La opción más rápida y cómoda consiste en volar desde el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, ubicado en Silao. Los vuelos a la Ciudad de México y Monterrey tienen una duración aproximada de una hora y quince minutos, mientras que el trayecto a Guadalajara suele requerir al menos tres horas y veinte minutos, dado que actualmente no existen vuelos directos entre Guanajuato y esa ciudad.

Esta modalidad es la más costosa, con precios de boletos que oscilan entre 1,200 y 6,000 pesos dependiendo de la aerolínea y la antelación de la compra, pero garantiza un traslado ágil y sin contratiempos. Para quienes prefieren el suelo, el autobús es la alternativa más extendida.

Desde los principales puntos de salida en Guanajuato, como León, Irapuato y la zona de Silao, operan dos tipos de servicios: la clase económica y la primera clase, que ofrece mayor comodidad y menores tiempos de espera en las paradas. Los recorridos a la Ciudad de México pueden durar entre cuatro y ocho horas, dependiendo de la ruta elegida, mientras que el trayecto a Guadalajara se extiende entre ocho y doce horas y el viaje a Monterrey supera las once horas.

Los costos varían entre 1,100 y 1,500 pesos, sin incluir los peajes de las casetas, que pueden elevar el gasto total a cerca de 2,500 pesos. Otra alternativa cada vez más popular es el uso de plataformas de coche compartido. Aplicaciones como BlaBlaCar permiten encontrar conductores que circulan desde León o Irapuato hacia las tres ciudades sede, ofreciendo precios significativamente menores que el autobús tradicional.

Los usuarios pueden reservar directamente a través de la app, consultar reseñas de conductores y acordar puntos de encuentro. De manera similar, el servicio roll&bits brinda viajes en minibuses o camionetas que parten desde León a horarios que van desde las cinco de la mañana hasta las once de la noche, con tarifas muy competitivas, a veces inferiores a los 600 pesos, aunque la disponibilidad de asientos puede ser limitada.

Para los viajeros que disponen de automóvil propio, conducir el propio vehículo brinda la máxima flexibilidad, aunque implica considerar el consumo de combustible y los peajes. Según los precios actuales de la gasolina, el costo total del viaje oscila entre 1,129 y 1,500 pesos, según el modelo del coche y la distancia recorrida. Es importante planificar las rutas con anticipación, ya que algunas autopistas pueden presentar congestiones durante los fines de semana de los partidos.

En resumen, la variedad de alternativas permite a los guanajuatenses elegir entre velocidad, economía y comodidad. Desde vuelos directos desde Silao, pasando por servicios de autobús convencionales y de primera clase, hasta opciones de coche compartido y viajes en automóvil propio, cada modalidad tiene sus ventajas y consideraciones específicas. Con una planificación adecuada, los aficionados podrán llegar a la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey a tiempo para disfrutar de los partidos del Mundial 2026 y vivir una experiencia inolvidable





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