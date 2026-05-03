Cáncer de próstata: el papel clave del médico internista y la importancia de las condiciones crónicas

Un panel de expertos, liderado por el Dr. Rafael Espinet, analizó el manejo del cáncer de próstata, destacando el rol del médico internista, la importancia de controlar comorbilidades como la diabetes y la hipertensión, y la necesidad de comunicación entre especialistas para optimizar el tratamiento.

La Revista de Medicina y Salud Pública, en colaboración con el Centro Médico Episcopal San Lucas, reunió a un panel de expertos para analizar el cáncer de próstata desde diversas perspectivas clínicas.

Entre los participantes, el Dr. Rafael Espinet, médico internista, destacó la importancia de las condiciones crónicas en el manejo de esta enfermedad y el papel fundamental del médico de cabecera como coordinador del tratamiento. Según el especialista, las comorbilidades como la diabetes y la hipertensión no son detalles menores, sino factores que pueden alterar significativamente el curso del tratamiento. La diabetes, por ejemplo, puede modificar el sistema inmunológico y afectar la respuesta del organismo a las terapias oncológicas.

Por su parte, la hipertensión requiere un control estricto, ya que los pacientes suelen ser adultos mayores con riesgo de fallos cardíacos. Una presión arterial descontrolada puede provocar descompensaciones que obliguen a hospitalizaciones, interrumpiendo el seguimiento oncológico en momentos críticos. La comunicación entre especialistas, clave para reducir los efectos secundarios. El Dr. Espinet insistió en la necesidad de que el internista no trabaje de manera aislada.

La comunicación con el médico primario es esencial, afirmó, ya que debe haber una disponibilidad para dar seguimiento a las condiciones crónicas y a los efectos secundarios del tratamiento. Esta coordinación debe extenderse a todo el equipo tratante, incluyendo al urólogo, radiólogo y oncólogo, para minimizar los efectos adversos y garantizar la continuidad del tratamiento. El internista como director de la orquesta.

Al describir el rol del médico de medicina interna, el Dr. Espinet lo comparó con el director de una orquesta, ya que es la figura de mayor confianza para el paciente. Desde esta posición, el internista guía al paciente hacia los estudios y especialistas necesarios, vigila el control de sus condiciones crónicas y promueve la adherencia al tratamiento. Es el que dirige al paciente, el más cercano para orientarlo, resumió.

Ejercicio, alimentación y cuidado óseo: los pilares del estilo de vida. Cuando se le preguntó sobre los cambios que debe adoptar un paciente diagnosticado, el especialista fue claro: Hay que mantenerse activo, hacer ejercicio siempre que sea posible. Reconoció que algunos pacientes con metástasis óseas tienen limitaciones físicas, pero insistió en que quienes pueden moverse deben hacerlo, ya que el ejercicio y una alimentación saludable fortalecen el sistema inmunológico.

Además, advirtió sobre el riesgo de fracturas óseas en pacientes que reciben terapia hormonal, ya que una fractura podría limitar el seguimiento del tratamiento. Romper el miedo: el llamado más urgente. El Dr. Espinet cerró su participación con un mensaje directo a los hombres que postergan la consulta médica por temor o cultura. Romper con ese miedo es fundamental, afirmó, y destacó que la educación transforma las actitudes.

Después de los cuarenta o cuarenta y cinco años, es responsabilidad nuestra y de nuestras familias comenzar a realizarnos chequeos tempranos. Recordó que el cáncer de próstata suele ser silencioso y requiere pruebas como el PSA y el tacto rectal, así como la comunicación con el urólogo y el médico internista





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