Cáncer de pulmón en no fumadores: entre el 20 % y el 30 % de los casos

Especialistas de Puerto Rico advierten que entre el 20 % y el 30 % de los casos de cáncer de pulmón ocurre en personas que nunca fumaron.

Entre el 20 % y el 30 % de los casos de cáncer de pulmón se diagnostica en personas que nunca han fumado, según advirtieron especialistas del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe. El cáncer de pulmón no afecta exclusivamente a personas fumadoras, y el panel educativo puso el foco en esa realidad. Los especialistas también alertaron sobre el aumento de casos en jóvenes y mujeres y sobre los riesgos asociados al auge del vapeo.

La jornada se realizó en el marco de un mes dedicado a la concienciación sobre la enfermedad. Durante el encuentro, moderado por Ramón Irizarri, la oncóloga torácica Ana Velázquez y el cirujano torácico Alex Cedeño cuestionaron la idea de que el tabaquismo sea la única condición asociada al desarrollo del cáncer de pulmón.

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Casos en personas que nunca han fumado

Según lo expuesto en el panel, entre el 20 % y el 30 % de los pacientes diagnosticados no tiene historial de consumo de tabaco ni factores de riesgo ambientales evidentes. Esa proporción, de acuerdo con Ana Velázquez y Alex Cedeño, muestra que el riesgo no puede asociarse solo con el consumo de cigarrillos.

Los especialistas indicaron que ampliar la comprensión de la enfermedad es necesario para evitar prejuicios sobre sus causas. Reconocer que el cáncer de pulmón también puede presentarse en personas que nunca han fumado permite orientar mejor a la población y responder a la percepción de que solo afecta a adultos mayores con antecedentes de tabaquismo.

Vapeo y aumento de casos en jóvenes

El panel señaló que el vapeo es una práctica cada vez más extendida entre adultos jóvenes y que suele percibirse como una alternativa inofensiva frente al cigarrillo tradicional. Los médicos advirtieron que los posibles efectos de esta tendencia sobre la salud pulmonar podrían ser iguales o superiores a los asociados al consumo de cigarrillos convencionales.

Por esa razón, los especialistas pidieron no minimizar las consecuencias que puede tener esta práctica sobre el organismo. También expresaron preocupación por el incremento de la incidencia de la enfermedad en poblaciones más jóvenes y en mujeres, un escenario que plantea nuevos desafíos para la orientación y la prevención.

Detección temprana y nuevas opciones de tratamiento

Recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón ya no representa necesariamente una sentencia de muerte, según explicaron los especialistas del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe. Los titulares de la jornada destacaron que la detección temprana eleva la sobrevida hasta un 97 % en etapas iniciales en Puerto Rico.

De acuerdo con lo presentado, el desarrollo de pruebas de seguimiento y terapias específicas ofrece nuevas posibilidades de respuesta frente a la enfermedad, incluidas opciones de remisión y cura. La jornada educativa dejó en evidencia que la orientación comunitaria, los avances médicos y el acceso a tratamientos especializados siguen siendo aspectos fundamentales para enfrentar el cáncer de pulmón.