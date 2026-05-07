Círculo de Crédito impulsa la lucha contra el lavado de dinero con nuevo consorcio tecnológico

Círculo de Crédito lanza una plataforma colaborativa para que instituciones financieras detecten patrones de lavado de dinero y fortalezcan la seguridad sistémica.

La Sociedad de Información Crediticia, conocida como Círculo de Crédito, ha dado un paso fundamental en la protección del sistema financiero con la presentación de su nuevo Consorcio de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Esta iniciativa consiste en una plataforma tecnológica de vanguardia, diseñada específicamente para permitir que diversas instituciones financieras intercambien información crítica de manera segura y eficiente. El objetivo primordial de este proyecto es la detección temprana de patrones inusuales, la generación de alertas preventivas y la identificación de operaciones sospechosas antes de que se conviertan en un riesgo sistémico.

Este modelo surge en un momento donde el escrutinio sobre las entidades financieras ha alcanzado niveles sin precedentes, especialmente tras las severas acciones y sanciones implementadas por la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, contra diversas instituciones el año pasado. Dicho escenario ha acelerado la urgencia de adoptar herramientas avanzadas de monitoreo y análisis de riesgos que vayan más allá de los métodos tradicionales.

Juan Manuel Ruiz Palmieri, quien se desempeña como director ejecutivo de Círculo de Crédito, ha subrayado que la colaboración con gremios y agencias gubernamentales, tanto de Estados Unidos como de México, ha permitido comprender que el cumplimiento normativo ya no puede basarse únicamente en la generación de reportes o el seguimiento ciego de reglas preestablecidas. En la actualidad, la realidad financiera exige la capacidad de identificar comportamientos complejos, detectar patrones ocultos, anticipar riesgos emergentes y comprender las redes y contextos en los que se mueven los capitales.

Según la visión de la compañía, los riesgos asociados al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo han dejado de ser eventos aislados para transformarse en una amenaza de dimensión sistémica. Por lo tanto, se vuelve imperativo fortalecer los mecanismos de colaboración mutua entre todos los actores del sistema financiero para crear un frente común contra el crimen organizado.

El consorcio busca expandir significativamente las capacidades de monitoreo a través de un intercambio fluido de datos entre las entidades participantes. Aunque el enfoque principal se ha centrado en la banca, el esquema está diseñado para ser inclusivo y no limitarse exclusivamente al sector bancario. Este modelo se fundamenta en las mejores prácticas internacionales que priorizan la inteligencia colectiva y el análisis compartido de datos como las herramientas más efectivas para mitigar los riesgos financieros globales.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las instituciones financieras de gran escala es la capacidad operativa para procesar y compartir alertas de seguimiento en tiempo real. Mientras que las financieras pequeñas habían encontrado formas rudimentarias de coordinarse, el volumen de datos de los bancos con millones de clientes hace que el proceso sea extremadamente complejo, problema que esta plataforma pretende resolver mediante su infraestructura tecnológica.

Para garantizar la viabilidad y eficacia de la herramienta, Círculo de Crédito llevó a cabo una serie de pruebas exhaustivas con instituciones líderes, incluyendo a Banco Azteca, BanCoppel, Afirme y Consubanco. Mediante la creación de un comité especializado, se analizaron los procesos de cumplimiento actuales, se identificaron las necesidades más apremiantes y se evaluó la interacción existente con las autoridades reguladoras.

Además, el proyecto ha captado la atención de organismos clave como la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex) y autoridades estadounidenses de alto nivel, incluyendo la OFAC y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En estos encuentros, se han debatido los retos contemporáneos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, consolidando la necesidad de una infraestructura que permita el intercambio de información bajo los estrictos lineamientos de la regulación vigente.

Finalmente, la firma ha mantenido acercamientos estratégicos con la Asociación de Bancos de México (ABM), ya que el sector financiero ha expresado un interés genuino en contar con mecanismos que faciliten la comunicación interinstitucional. Círculo de Crédito, gracias a su modelo colaborativo que ya conecta a más de tres mil quinientas entidades, ofrece la base tecnológica ideal para materializar este intercambio.

Sin embargo, es fundamental recalcar que la transformación en materia de PLD no puede limitarse únicamente a la implementación de software o herramientas digitales. Debe existir un cambio profundo en la estructura organizacional de las instituciones y en la concepción del papel de las áreas de cumplimiento.

El director ejecutivo enfatizó que la prevención del lavado de dinero no debe ser vista como una tarea exclusiva del oficial de cumplimiento, sino como una responsabilidad transversal que involucre a toda la organización, desde la dirección general hasta las áreas operativas, abarcando sectores como créditos, remesas y divisas





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