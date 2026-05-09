Cártel de Sinaloa: más de 2 mil muertos en enfrentamientos y vehículos en la pensión vehicular de la Fiscalía

La disputa entre Los Chapitos y La Mayiza por el control del Cártel de Sinaloa, iniciado después del secuestro y entrega de «El Mayo» a Estados Unidos en 2024, ha costado la vida de más de 2 mil personas en casi dos años y ha resultado en 2 mil 500 vehículos asegurados en la pensión vehicular, desde diversas partes de la entidad.

Al oriente de Culiacán se encuentran las huellas de la narcoguerra en Sinaloa, que ha costado más de 2 mil vidas en poco más de dos años en enfrentamientos en la entidad.

Es la pensión vehicular de la Fiscalía General del Estado, dónde se almacenan actualmente 2 mil 500 vehículos asegurados en la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza por el control del Cártel de Sinaloa, iniciado en septiembre de 2024 y sin fin previsto. Se trata de unidades de diversos modelos y de lujo baleadas con armas de distintos calibres, chocadas, incendiadas o siniestradas, incluyendo camionetas conocidas como monstruos, con blindaje artesanal





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