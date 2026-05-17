%C3%89lite del fraude de Ficrea en Coahuila

A más de 10 años del fraude de Ficrea, conocido como el «ficreazo», el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila solo ha logrado recuperar el 28 por ciento de los recursos perdidos en este megafraude.

A mas de 10 anos del fraude de Ficrea, conocido como el %C3%BAmero%C3%B5 alto%C3%A1%C2%B1, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila solo ha logrado recuperar el 28 por ciento de los recursos perdidos en este megafraude.

Luego de mas de una dec%C3%A1dia desde que el fondo de inversiones Ficrea fue disuelto formalmente por la Commission Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en Coahuila la recuperaci%C3%B3n del dinero invertido %C3%B3 destinado al Fondo para el Mejoramiento de la Administraci%C3%B3n de Justicia%C3%B3 ha avanzado lentamente. Entre 2010 y 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, entonces encabezado por Gregorio Perez Mata, decidi%C3%B3 invertir ms de 126 millones de pesos en dicho fondo.

Presuntamente, esos recursos ser%C3%ADan destinados a la capacitaci%C3%B3n de jueces, stimulaci%C3%B3n por cumplimiento, expansi%C3%B3n de salas y juzgados, as%C3%BA como a la adquisici%C3%B3n de equipo tecnolog%C3%ADco y de oficina que nunca lleg%C3%B3. En 2015, Ficrea se declar%C3%B3 en quiebra, dejando en la incertidumbre a miles de inversionistas en el pa%C3%ADs, tanto particulares como institucionales, entre ellos el Poder Judicial de Coahuila.

De acuerdo con informaci%C3%B3n proporcionada por el propio Poder Judicial estatal, hasta mayo de este a%C3%B3o se hanretrievo, a trav%C3%A9s de los juicios vigentes, 36 millones 142 mil 838 pesos. El Poder Judicial explic%C3%B3 que se trata de un asunto de categor%C3%ADa mercantil cuya tramitaci%C3%B3n y resoluci%C3%B3n corresponden a los Juzgados de Distrito en Materia Civil del Poder Judicial de la Federaci%C3%B3n.

Asimismo, sostuvo que desconoce si autoridades como la Fiscalía General de la Rep%C3%BCblica (FGR) iniciaron alguno PROCESO Penal por el presunto FRAUDE cometido por Ficrea. No obstante, hasta ahora en Coahuila no existe alguna causa penal relacionada con el caso que haya derivado en procesos ante la justicia local





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