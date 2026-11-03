Caída de Exportaciones Petroleras Venezolanas a EE.UU. en Octubre

Las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos cayeron 29% en octubre a 449.000 barriles diarios. PDVSA gestiona la logística mientras la producción nacional se recupera pese a sanciones.

Las exportaciones de crudo venezolano hacia Estados Unidos experimentaron una reducción significativa de casi un 29 por ciento durante el mes de octubre en comparación con el período anterior. Este descenso situó el volumen diario de envíos en aproximadamente 449.000 barriles, marcando un cambio notable en el flujo comercial hacia el principal destino del crudo nacional. Los datos marítimos confirman este ajuste en las cifras de salida del producto.

Fluctuaciones en las Exportaciones Petroleras

La producción y las exportaciones petroleras del país han mostrado una tendencia al alza durante este año, acercándose progresivamente a los niveles registrados antes de la imposición de las sanciones internacionales. Este repunte se produce en un contexto complejo caracterizado por el estancamiento de la producción interna y el aumento de los costos de flete marítimo. Estas variables han contribuido a reducir la demanda de diversas variedades de crudo sudamericano en el mercado global.

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No obstante, el volumen exportado en octubre fue apenas un 0,5 por ciento inferior al registrado en septiembre. A pesar de esta pequeña bajada mensual, las cifras se mantienen un 21 por ciento por encima de las registradas en el mismo mes de 2025, lo que indica una recuperación relativa a mediano plazo. Los registros cruzados confirman esta estabilidad comparativa anual.

Papel de PDVSA y NABEP en la Logística

En octubre, el Gobierno estadounidense recibió y vendió a refinadores locales el primer cargamento de crudo venezolano en el marco de un acuerdo específico con la productora Nacional de Activos Básicos de Energía. Este evento, confirmado por la empresa y un funcionario de la Casa Blanca, marca un hito en la reactivación del comercio energético con Washington. La presencia de estos cargamentos demuestra la continuidad de los canales autorizados bajo la licencia concedida.

Los envíos gestionados por los actores internacionales descendieron a unos 506.000 barriles por día, frente a los 637.000 barriles por día registrados en septiembre, según un cruce de registros de seguimiento naval. Esta desaceleración en los envíos gestionados por terceros contrasta con la tendencia general de recuperación de la capacidad operativa nacional, que ha ascendido a unos 303.000 barriles diarios, representando el segundo promedio más alto en lo que va de año.

Impacto en los Mercados Europeos y Asiáticos

Mientras que el mercado estadounidense muestra ajustes, los envíos a Europa aumentaron drásticamente a 235.000 barriles por día, en comparación con los 86.000 barriles por día de septiembre. Por otro lado, las exportaciones a India descendieron ligeramente, pasando de 253.000 a 242.000 barriles por día. Esta diversificación de destinos refleja la búsqueda constante de mercados alternativos para absorber la producción nacional.

Los despachos a los centros de almacenamiento en el Caribe también mostraron un crecimiento, aumentando de 76.000 a 83.000 barriles por día. Europa se consolida como un mercado clave para la variedad de crudo utilizada por PDVSA y sus socios, la cual es necesaria para diluir la producción de crudo extrapesado del país. En septiembre, las importaciones de esta materia prima promediaron 91.000 barriles por día, una cifra crítica para mantener la liquidez del producto pesado.

Desafíos de Producción y Futuro de PDVSA

La variedad emblemática de Venezuela cerró el mes por debajo de los niveles de septiembre, aunque las existencias siguieron aumentando hasta acercarse a los 4 millones de barriles. Este acumulo refleja una demanda débil en el corto plazo y la necesidad de almacenamiento para gestionar la producción continua. Las empresas preparan inversiones estratégicas para ampliar su capacidad operativa futura.

Estos planes incluyen la importación de equipos especializados y taladros, así como la reparación urgente de la deteriorada infraestructura de la estatal. El objetivo es revertir el estancamiento productivo y mejorar la eficiencia operativa. La recuperación de los niveles previos a las sanciones depende directamente de la ejecución de estas obras de mantenimiento y la inversión en tecnología.