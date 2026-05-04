Caída de Ingresos Públicos en México por Apreciación del Peso

Los ingresos públicos de México disminuyeron en el primer trimestre del año debido a la apreciación del peso, el aumento del gasto público y la contracción económica, según la SHCP.

Durante el primer trimestre del año, los ingresos públicos de México experimentaron una disminución anual, principalmente atribuida a la apreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense.

Este fenómeno se produjo en un contexto de aumento del gasto público y una contracción general de la economía nacional, según los datos revelados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública detalló que los ingresos públicos totales alcanzaron los 2 billones 224,264 millones de pesos en los primeros tres meses del año, lo que representa una caída del 0.7% en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta disminución marca la primera vez que los ingresos presupuestarios sufren una contracción en un período similar desde 2023, cuando se registró una reducción del 5.5%. En consecuencia, los ingresos públicos en el primer trimestre del año se quedaron por debajo de lo programado en 79,509 millones de pesos, superando incluso el gasto realizado por el gobierno en los Adefas, que ascendió a 64,823 millones de pesos.

La situación revela una presión sobre las finanzas públicas, exacerbada por factores externos e internos. Un análisis más detallado revela que la mayor caída en los ingresos se observó en el sector petrolero, a pesar del aumento en los precios del crudo impulsado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Los ingresos derivados de la venta de petróleo sumaron 216,186 millones de pesos, lo que representa una disminución de 87,816 millones de pesos con respecto a lo programado y una reducción del 9.4% en comparación con el año anterior. Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos, explicó que esta caída se debe directamente a la fortaleza del peso frente al dólar, afectando la valuación de las exportaciones petroleras en moneda nacional.

En cuanto a los ingresos provenientes de los impuestos pagados por los contribuyentes, la SHCP informó que se recaudaron 1 billón 575,413 millones de pesos, lo que representa una disminución del 0.6% anual, principalmente debido a una menor recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los ingresos tributarios también se situaron por debajo de lo aprobado en el presupuesto, con un déficit de 25,272 millones de pesos.

Édgar Amador Zamora, titular de Hacienda, detalló que la caída en la recaudación del IVA se debió a la apreciación del peso, que redujo el valor en pesos de las importaciones y, por lo tanto, la base imponible del impuesto. El impuesto a las importaciones también se vio afectado, generando 43,736 millones de pesos, un 0.8% menos que el año anterior.

El ISR, la principal fuente de ingresos del gobierno federal, registró una recaudación de 899,964 millones de pesos, una caída anual del 4.1%, atribuida a menores pagos asociados con la declaración anual de personas morales en marzo. A pesar del subejercicio, es decir, el hecho de que se gastaron menos recursos de los aprobados, el gasto público total aumentó en comparación con el año anterior.

El informe de Hacienda reveló que el gasto público entre enero y marzo sumó 2 billones 431,602 millones de pesos, lo que representa un incremento del 2.6% anual, pero un subejercicio de 251,658 millones de pesos. El gasto programable, destinado a la prestación de servicios a la población, aumentó un 2.7% anual, alcanzando los 1.7 billones de pesos. El gasto no programable, excluyendo el costo financiero de la deuda pública, sumó 434,740 millones de pesos, un aumento del 7% anual.

El costo financiero de la deuda, que incluye los intereses y comisiones, disminuyó un 3.1% anual, alcanzando los 305,404 millones de pesos. En cuanto a la deuda pública, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicaron en 156,200 millones de pesos entre enero y marzo, lo que representa una disminución del 6.9% en comparación con el año anterior.

El Saldo Histórico de los RFSP, que mide la deuda en su forma más amplia, llegó a un nivel de 18.8 billones de pesos, lo que equivale al 50.4% del PIB. Hacienda calificó este nivel de deuda como “moderado” en comparación con otras economías de América Latina, aunque la situación requiere un monitoreo constante debido a la volatilidad económica global y los desafíos internos





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