Caída de la confianza empresarial en México en octubre según INEGI

El INEGI revela que la confianza empresarial en México bajó 0.2 puntos en octubre, alcanzando 48.2 puntos, lo que indica cautela en sectores clave como comercio y servicios.

El Índice Global de Opinión Empresarial de Confianza en México registró una contracción de 0.2 puntos durante el mes de octubre, situándose en un nivel de 48.2 puntos con cifras desestacionalizadas. Este descenso indica una mayor cautela por parte de los directivos empresariales respecto a la situación económica presente y futura del país, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como INEGI. La caída general refleja un ambiente de incertidumbre que permea en múltiples sectores productivos, aunque con intensidades diferenciadas según la actividad económica.

Desempeño por Sectores Económicos

Dentro del desglose del indicador general, cada sector muestra comportamientos distintos que detallan la naturaleza de la cautela empresarial. En el caso de los Servicios privados no financieros, la confianza cayó 0.4 puntos en octubre para ubicarse en 48.0 puntos, acumulando trece meses consecutivos por debajo del umbral crítico de 50 puntos, que separa la optimismo del pesimismo en el mercado. Por otro lado, la Industria manufacturera presentó un leve repunte al aumentar 0.3 puntos respecto a septiembre, alcanzando los 48.4 puntos, aunque también mantiene una racha de diecinueve meses por debajo de la línea de equilibrio. El sector Comercio registró una disminución de 0.3 puntos, cerrando en 48.5 puntos, lo que representa veinte meses consecutivos por debajo de los 50 puntos, marcando la racha más prolongada de desconfianza entre las ramas analizadas.

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Análisis de Percepción Presente y Futura

La evolución interna de los indicadores revela tensiones entre la evaluación del entorno actual y las expectativas a mediano plazo. En el sector de Servicios, la percepción sobre la situación económica presente de la empresa mostró el mayor avance mensual con un incremento de 2.2 puntos, lo que sugiere que las empresas operan con cierta estabilidad operativa inmediata a pesar de la caída general. Sin embargo, esta estabilidad no se traslada al futuro, ya que la expectativa sobre la situación económica futura de la empresa registró la mayor caída dentro del indicador global, disminuyendo 1.7 puntos. Este contraste indica que, aunque las condiciones actuales son manejables, los directivos anticipan un deterioro o estancamiento en los próximos meses.

Dinámica de la Industria Manufacturera

La Rama Manufacturera experimentó una dinámica particular donde la percepción del presente mejoró significativamente frente a la falta de impulso para la inversión. La percepción sobre la situación económica presente de la empresa en este sector registró el mayor avance mensual con un incremento de 1.1 puntos, demostrando que los fabricantes evalúan positivamente su contexto inmediato. No obstante, el componente de momento adecuado para invertir disminuyó 0.4 puntos, situándose en 48.1 puntos, lo que señala que los empresarios no consideran óptimas las condiciones actuales para expandir sus operaciones o adquirir nuevos activos, a pesar de la mejora en la visión general del entorno presente.

Proyecciones y Umbral de Confianza

Todos los sectores analizados continúan operando por debajo del umbral de 50 puntos, lo que históricamente se interpreta como un entorno de cautela extrema o recesión técnica en el ánimo empresarial. La persistencia de estos niveles por debajo de la línea neutra durante múltiples meses consecutivos en Comercio, Servicios y Manufactura sugiere que la recuperación no ha sido suficiente para restaurar la confianza plena. Los datos del INEGI reflejan que, mientras que la situación presente de las empresas ha mostrado avances puntuales, la expectativa futura sigue siendo el factor de arrastre negativo que limita el optimismo general en la economía mexicana.