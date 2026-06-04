Caída de la inversión fija bruta en México durante el primer trimestre de 2026

La inversión fija bruta en México registró una disminución del 2.97% anual en el primer trimestre de 2026, sumando dos años consecutivos de caídas. El componente de maquinaria y equipo sufrió un desplome del 6.50%, su peor nivel en seis años, afectado por descensos tanto en el origen nacional como importado. La inversión privada cayó 4.42% mientras que la pública aumentó 6.60%. En marzo, la inversión total creció 0.39% mensual, impulsada por maquinaria y equipo, aunque la construcción residencial descendió 5.37%.

La inversión fija bruta en México , también conocida como formación bruta de capital fijo, experimentó una contracción significativa durante el primer trimestre de 2026. Según datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el indicador cayó un 2.97% en comparación con el mismo periodo del año anterior, marcando el segundo año consecutivo con descensos a tasa anual.

Este comportamiento negativo se debió principalmente a un desplome en el rubro de maquinaria y equipo, que registró una disminución del 6.50% anual, su mayor baja en seis años. Dentro de este segmento, la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional descendió un 10.26%, mientras que la de origen importado lo hizo en un 4.15%, destacando las caídas en equipo de transporte.

Por su parte, la inversión en construcción mostró una reducción más moderada, aunque con resultados mixtos entre sus componentes. En particular, la construcción residencial sufrió un revés importante, con una caída mensual del 5.37% en marzo, mientras que la no residencial logró un ligero repunte del 0.42% en el mismo mes.

A pesar de la tendencia anual negativa, en términos mensuales la inversión fija bruta total aumentó un 0.39% en marzo, impulsada por un alza del 3.10% en maquinaria y equipo. Este incremento mensual fue liderado por el componente importado, que creció un 3.31%, seguido por el nacional con un 1.77%, ambos recuperándose de caídas registradas en febrero.

Sin embargo, la construcción continuó a la baja, con un descenso mensual del 2.38%, reflejando la debilidad persistente en el sector. Al analizar por tipo de comprador, la inversión privada reportó una merma anual del 4.42% en el primer trimestre, mientras que la inversión pública mostró un aumento del 6.60%, aunque este último dato se da después de una fuerte contracción del 21.54% en el mismo periodo de 2025.

En marzo, la inversión pública creció un 1.29% mensual y la privada un 0.43%, indicando una ligera mejora respecto a meses anteriores. En comparación con marzo de 2025, la inversión fija bruta total cayó un 3.13%, acumulando 19 meses consecutivos con variaciones negativas. Este resultado refleja una combinación de factores adversos, como la incertidumbre económica global, las tasas de interés elevadas y la desaceleración de la demanda interna.

La caída en maquinaria y equipo, tanto nacional como importado, es particularmente preocupante, ya que sugiere una menor confianza empresarial para invertir en capacidad productiva. La construcción, por su parte, sigue afectada por los altos costos de materiales y la restricción crediticia. En este contexto, las perspectivas para el resto del año no son alentadoras, aunque la ligera recuperación mensual en marzo podría ser una señal de estabilización.

El gobierno ha implementado medidas de estímulo, pero el impacto aún no se refleja plenamente en los indicadores. Es crucial monitorear la evolución de estos rubros para anticipar el rumbo de la economía mexicana en los próximos trimestres. La inversión fija bruta es un motor clave del crecimiento económico, y su debilitamiento prolongado podría tener implicaciones significativas en el empleo y la productividad.

Los analistas esperan que la inversión pública continúe repuntando, pero la inversión privada podría tardar en recuperarse si no mejoran las condiciones de financiamiento y la certidumbre jurídica. En definitiva, los datos del primer trimestre de 2026 reflejan una economía que aún lucha por consolidar su recuperación tras los choques recientes. La combinación de una demanda externa débil y desafíos internos ha frenado la inversión, especialmente en sectores clave como la manufactura y la construcción.

Sin embargo, la resiliencia mostrada en marzo sugiere que no todo está perdido, y que con políticas adecuadas se podría revertir la tendencia negativa en los próximos meses. La evolución de la inversión fija bruta será un termómetro crucial para evaluar la salud de la economía mexicana y su capacidad para generar crecimiento sostenible





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