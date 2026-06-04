Caída de los principales índices estadounidenses impulsada por el repunte del petróleo y la tensión EE‑UU‑Irán

Los mercados de EE. UU cerraron a la baja tras el alza del crudo y el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y declaraciones del presidente Trump sobre el acuerdo nuclear iraní.

Los precios del crudo volvieron a escalar tras la reactivación de la tensión entre Washington y Teherán, lo que reavivó la preocupación por la estabilidad del estrecho de Ormuz y sus repercusiones sobre el suministro mundial de energía.

En la jornada del miércoles, los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron a la baja, impulsados por el alza del petróleo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la persistente incertidumbre geopolítica en Oriente Medio. El Nasdaq Composite retrocedió 0,89 % hasta los 26 853,98 puntos, mientras que el S&P 500 perdió 0,73 % y se ubicó en 7 554,37. Ambas cotizaciones registraron su primera caída tras nueve sesiones consecutivas de ganancias.

El Dow Jones Industrial Average, compuesto por treinta compañías emblemáticas, descendió un 1,21 % hasta los 50 688,43, marcando su primer retroceso después de cinco jornadas alcistas y la mayor pérdida diaria desde el 27 de marzo, cuando cayó un 1,73 %. A lo largo del año, los tres índices han mantenido una tendencia positiva: el Nasdaq acumula un aumento del 15,54 %, el S&P 500 del 10,36 % y el Dow Jones del 5,46 %





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